Franco Platero, opción para reforzar al Liceo

El Liceo continúa coleccionando cromos para la próxima temporada. El equipo verdiblanco vive unas semanas agitadas en cuanto a la planificación deportiva del siguiente curso, con la salida de César Carballeira rumbo al Porto y el aterrizaje de Edu Lamas para suplir su baja. A este intercambio de fichas desde O Dragao, se suma ahora el interés del Sporting de Portugal en Nil Cervera. Antón Boedo, director deportivo, y Juan Copa, entrenador, no pierden el tiempo y ya trabajan en la incorporación del internacional argentino Franco Platero, como refuerzo de una plantilla que, en palabras del propio Boedo, «va a ser mejor» que la actual.

Platero ya sabe lo que es defender la elástica verdiblanca. El argentino militó en A Coruña dos ccampañas, entre 2019 y 2021, tras asentarse y destacar en Europa en el hockey italiano, en las filas del Amatori Lodi, el Breganze y el Forte dei Marmi. En Riazor jugó 65 partidos en los que rubricó 28 goles, levantó la Copa del Rey en el Palacio de los Deportes frente al Barça y formó parte del último ciclo ganador de la escuadra coruñesa, aunque se marchó justo antes de ganar la OK Liga.

Desde el Liceo, hizo las maletas camino de Oliveira de Azeméis, donde ha competido los últimos cinco cursos. A sus 33 años, con el Oliveirense ha ganado una Supercopa de Europa, fue finalista de la Champions y la Copa y ha marcado 38 goles, solo 10 más que en su breve estancia en el Liceo. Las lesiones han mermado su rendimiento, aunque ha disputado la reciente Copa de las Naciones con Argentina.

Ajetreo en los despachos

En su comparecencia pública de esta semana, Antón Boedo aseguró que la salida de Carballeira «gasolina» para el mercado liceísta. Aunque no pronunció el nombre de Edu Lamas, sí aseguró la llegada de un «liceísta» de «referencia mundial» y con un «palmarés en activo envidiable» que va a «aportar muchísimo» al equipo.

Al desembarco del coruñés, se suman las renovaciones de Bruno Saavedra y Nuno Paiva, dos pilares fundamentales en la estructura de Juan Copa que seguirán defendiendo la camiseta colegial hasta 2028 y 2027, respectivamente. El Liceo ya estaba en el mercado y el interés del Sporting en la figura de Nil Cervera puede obligarle a entrar con más fuerza aún y a por la búsqueda de mñás efectivos.