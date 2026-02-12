Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»

¿Cómo se encuentra?

Me siento bien. Fui a Turquía, pero ahora estoy contento de haber vuelto a España. A mi familia le encanta vivir aquí. Me gusta el baloncesto que se juega en esta liga. Creo que estoy en el lugar correcto.

Su segunda etapa en Turquía duró muy poco. ¿Por qué decidió volver tan rápido y, además, a un equipo que está en descenso en Primera FEB?

Fue una decisión que tomé por mi familia. Mi mujer y yo vamos a tener otro bebé en marzo. Queríamos dar prioridad a su bienestar, que se encuentre en un país en el que ya hemos vivido antes. Mallorca es una ciudad espectacular y el club nos ha ayudado mucho durante este proceso. Fue más una decisión familiar, pero el baloncesto español, incluso si es la segunda categoría, sigue siendo muy competitivo.

Felicidades para la familia.

Muchas gracias (se ríe).

Este domingo tiene un encuentro especial porque vuelve a enfrentarse al Leyma Coruña. ¿Cómo lo afronta?

Creo que es la primera vez que me enfrento a ellos. Los jugadores que estábamos el año pasado ya no queda ninguno, pero aún hay algunos de los entrenadores y miembros del staff, así que será bueno verlos. Obviamente, es uno de los mejores equipos de la liga y será un partido complicado para nosotros. Tengo ganas de que llegue, ver a caras familiares y competir ante un gran conjunto.

La pasada fue una temporada muy dura, un debut en ACB que acabó en pesadilla. Dificultad para encadenar victorias y muchos problemas en defensa. Echando la vista atrás, ¿qué piensa de lo vivido en el Leyma?

Fue un año complicado. Empezamos bien, pero en la ACB tienes que ganar partidos. Si pierdes varios seguidos, tienes a equipos muy fuertes, como el Barcelona, a los que te tienes que enfrentar en la siguiente jornada. Necesitamos ganar esos partidos ajustados, que al final de la temporada son muy importantes. Nos metimos en muchas malas rachas. Jugando un partido por semana tienes muchos días para pensar y acabamos sobrepensando todo demasiado. Creo honestamente que teníamos las piezas adecuadas. Los jugadores tienen que ganar partidos y lo demostramos compitiendo y ganando a equipos muy buenos, pero es lo que tiene la ACB. Si empiezas a perder muchos partidos seguidos, se convierte en algo muy duro.

Phil Scrubb se zafa de un rival en un partido con el Leyma en el Coliseum. / Iago López

Aparte de los malos momentos. También tuvo que haber algunos buenos. ¿Con qué se queda?

Vencer al Real Madrid y al Barcelona en casa fue de lo mejor. Fueron dos victorias muy importantes, pero creo que lo mejor fue la gente que está en el club. Entrenadores, compañeros y gente muy buena que se han convertido en amigos. Mi familia y yo nos sentimos muy a gusto en A Coruña. Fuera de la pista y en el vestuario guardo muy buenos recuerdos.

¿Esa experiencia del año pasado le puede ayudar a enderezar el camino de un Palmer que también está sufriendo para salvarse en su primera temporada en Primera FEB?

Tenemos el talento adecuado para ganar más encuentros. Desde que he llegado, hemos tenido varios partidos muy reñidos, en todos hemos tenido opciones de ganar. Debemos ir partido a partido. Mirar demasiado adelante o hacia atrás no nos ayudará. Debemos seguir con este nivel de energía y esfuerzo para acercarnos a nuestro objetivo.

Llegó y desde el primer momento ha sido importante. ¿Le gusta sentirse líder en ese proyecto?

Estoy cómodo con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Quiero asumir el rol de líder y ayudar al equipo a conseguir algunas victorias. Aquí la gente trabaja muy duro en los entrenamientos. Ojalá podamos trasladarlo a los marcadores y sumar más triunfos.

Scrubb lanza un tiro libre esta temporada. / FEB

¿Tuvo alguna opción real de quedarse en el Leyma este verano a pesar del descenso?

Seguro que hubo algunas conversaciones al respecto, pero creo que, llegados a ese punto, necesitaba explorar otras opciones. El Leyma cambió la plantilla por completo y les ha funcionado. Están en una muy buena posición. Fue una buena decisión para ambas partes separar nuestros caminos.

El Leyma va líder. ¿Cómo ve al proyecto que han montado?

Son muy buenos, juegan muy conjuntados. Tienen físico, son duros. Son jugadores con mucha experiencia en la liga. Si siguen así, seguro que consiguen volver a la ACB.

Parece una carrera de fondo con el Obradoiro, otro club en el que militó. ¿Firma que suban ambos y el Palmer se salve?

Sí. Ahora mismo solo me centro en lo que tengo aquí. Conozco a mucha gente en ambos proyectos, pero me centro en lo actual.