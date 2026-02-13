Balonmano | Primera División
33-27 | El Culleredo asusta a un Xiria obligado a exprimirse para ganar
El cuadro carballés sentenció el partido en el último tramo, después de una ventaja visitante
A Coruña
El Xiria tuvo que ofrecer su mejor versión para superar al Balonmán Culleredo en Carballo (33-27). El equipo local entró mejor al partido y no tardó en adelantarse, pero la resistencia cullerdense le obligó a no bajar la guardia. El cuadro de Fernando Vázquez fue ganando en confianza y llegó a ponerse por delante en el luminoso (14-15), pero la escuadra de Carballo le vio las orejas al lobo y pisó el acelerador en los últimos diez minutos para terminar imponiéndose sin mayores problemas.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola