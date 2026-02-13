Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera División

33-27 | El Culleredo asusta a un Xiria obligado a exprimirse para ganar

El cuadro carballés sentenció el partido en el último tramo, después de una ventaja visitante

Lance del Culleredo-Bueu en el Tarrío.

Lance del Culleredo-Bueu en el Tarrío. / CBC

RAC

A Coruña

El Xiria tuvo que ofrecer su mejor versión para superar al Balonmán Culleredo en Carballo (33-27). El equipo local entró mejor al partido y no tardó en adelantarse, pero la resistencia cullerdense le obligó a no bajar la guardia. El cuadro de Fernando Vázquez fue ganando en confianza y llegó a ponerse por delante en el luminoso (14-15), pero la escuadra de Carballo le vio las orejas al lobo y pisó el acelerador en los últimos diez minutos para terminar imponiéndose sin mayores problemas.

TEMAS

