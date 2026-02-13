El 5 Coruña se aferra a la Segunda B: «Hemos cogido el ritmo y no vamos a rendirnos, somos como animales»

No está siendo un inicio de año sencillo para el 5 Coruña. El equipo que dirigen Pachi Fernández y Toochy González acumula cuatro derrotas en cinco partidos y oscila entre la permanencia y la última plaza de descenso. En una segunda vuelta con todo por decidir, la escuadra rojilla se agarra con uñas y dientes a la categoría que acaba de estrenar y buscará la salvación en las diez jornadas que le quedan, cueste lo que cueste. «Sabíamos que iba a ser un año difícil, porque la liga es muy competitiva, pero las cosas están muy apretadas», defiende Diego Tojo, capitán del equipo coruñés. «No es fácil vernos en esta situación», admite.

Tojo reconoce que los primeros pasos en Segunda B fueron un reto exigente para la plantilla. «Al principio, nos costó adaptarnos al ritmo de la categoría, pero yo diría que ya lo hemos pillado. Empezamos con un calendario complicado y no entramos con buen pie, pero después enganchamos una buena racha [de 4 triunfos consecutivos] y eso ayudó», afirma.

El capitán rojillo tilda el momento actual de «complicado» y, pese a que se están enfrentando a rivales «a priori más fáciles, de la zona baja de la tabla», no están encontrando la tecla para poder puntuar. «Los resultados nos pesan», indica Tojo, que asegura que cada error es decisivo: «El año pasado, los fallos no te condenaban, pero en esta categoría cada error te penaliza». Aun así, se encuentran bien. «Somos uno de los equipos con más poderío físico, joven. Somos, por decirlo de alguna manera, como animales», comenta.

Tojo defiende una acción durante un partido del 5 Coruña esta campaña / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Recta final decisiva

En lo que va de 2026, el 5 Coruña acabó la primera vuelta con una dura derrota frente al Guardo (4-3) y un triunfo balsámico frente al Lugo Sala (3-2), actual cuarto clasificado, en puestos de play off. En el inicio del segundo tramo de competición, en cambio, no conoce la victoria. El Leis (líder), el Albense (segundo) y el River Zamora (noveno), han empinado la cuesta de enero para el cuadro coruñés. Pero, una vez superado su particular Tourmalet, el grupo ya piensa en lo que está por venir. «Ahora, tenemos duelos directos muy importantes y no vamos a rendirnos ni a bajar los brazos», señala Tojo. Pero no lo fía todo, ni mucho menos, a los enfrentamientos de la zona roja: «Al ser una liga tan igualada, aunque los duelos directos no salgan bien, por lo que sea, podemos sacar puntos en cualquier otro partido».

El gran acento, sobre todo, está en blindar Novo Mesoiro y el Barrio de las Flores, sus pabellones habituales: «Se nota mucho el factor cancha en esta liga, tenemos que puntuar en casa». Y el siguiente objetivo en A Coruña es el colista de la competición, el Concello de Begonte, el sábado por la tarde (18.00 horas). «Somos favoritos, y más siendo locales, pero no estamos confiados. Es un equipo que, por circunstancias, no ha conseguido sacar puntos, pero no bajan los brazos. Es un partido difícil y quedas señalado si lo pierdes, diría que es uno de los más importantes en lo que nos queda de liga».

Pese a que los resultados colectivos no están siendo los esperados, Diego Tojo valora positivamente su rendimiento en la categoría. «La experiencia está siendo sensacional», apunta. Estuvo tres semanas de baja por un esguince, pero es uno de los baluartes de la escuadra rojilla. El capitán, eso sí, admite que tiene deberes: «Me gustaría aportar más goles. Por mi perfil, creo que debería hacerlo, pero no me están saliendo las cosas de cara a portería».