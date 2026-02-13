Asaltar el Joan Ortoll, el nuevo reto de un Liceo hambriento

Entre el ruido exterior y la euforia colectiva, la última semana ha convertido al Liceo en el principal trending topic del hockey sobre patines. Los movimientos de un mercado que han sacudido Riazor, tanto en el apartado de salidas como en el de llegadas, han empañado, de algún modo, los méritos deportivos de un equipo que fue capaz de empatar contra el Benfica y vencer al Barcelona en apenas cuatro días. Una escuadra que ha hecho de su casa una fortaleza y que se crece ante los grandes desafíos que el calendario cruza en su camino. El siguiente reto es ambicioso. Este sábado, los hombres de Juan Copa se visten de corto en el Joan Ortoll de Calafell (19.30 horas, okliga.tv), otra de las pistas amuralladas de la OK Liga, donde el combinado de Guillem Cabestany tampoco ha perdido en lo que va de competición liguera.

En casa, el Calafell solo ha cedido dos empates (3-3 contra el Reus y 0-0 frente al Voltregà) y cuenta el resto de sus citas como local por victorias. Entre ellas, destacan, sobre todo, las dos últimas, en las que fue capaz de vencer a los dos gallitos de la categoría junto al Liceo: el Barça (4-1) y el Igualada (5-2). Sobre las tablas del Joan Ortoll, tanto la escuadra de Ricard Ares como la de Marc Muntané perdieron su condición de líder, algo que al conjunto coruñés no puede pasarle (tiene cinco y seis puntos de ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores, es decir, más de un partido en ambos casos), pero que, aun así, tratará de evitar para mantener su cómoda posición en la cima de la tabla.

Dava Torres trata de esquivar a un jugador del Calafell en el partido de la primera vuelta en Riazor / Iago Lopez

Duelo de cerrojos entre los palos

Buena parte de la culpa de los tropiezos de los grandes en la guarida del Calafell la ha tenido, precisamente, un viejo conocido de la entidad liceísta. Tras su salida de A Coruña el pasado verano, Martí Serra ha dado continuidad al gran nivel que exhibió bajo los hierros del Palacio de los Deportes para asegurar el candado sobre la meta del Joan Ortoll. «Si yo tuviera que buscar a mi sustituto, iría también a por Blai Roca. Me alegro de que venga y le deseo lo mejor», comentó el guardameta catalán antes de hacer las maletas en una entrevista en LA OPINIÓN.

Y es que Roca será, con toda seguridad, el otro gran protagonista del encuentro en el extremo opuesto de la pista. El meta liceísta acaba de firmar una valiosa portería a cero ante el poderío ofensivo del Barcelona y se ha consolidado como un seguro de vida en un proyecto en el que ha entrado «por la puerta grande», tal y como indicó Juan Copa.

Aleix Marimón y Biel Pujadas, con 13 goles cada uno, son las armas más peligrosas de un Calafell sin miedo al ataque, mientras que el Liceo se encomienda a la potencia de Carballeira, la pillería de Toni Pérez y, sobre todo, el estado de gracia de un Bruno Saavedra que vive su mejor momento como colegial. Tombita, por su parte, es el descartado para el duelo.