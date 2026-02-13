Carles Marco: «La clasificación no refleja el juego de Palmer, ha cambiado mucho desde la primera vuelta»

Todavía con el susto en el cuerpo después del asfixiante triunfo contra el Zamora en el Coliseum el pasado miércoles (81-76), el Leyma Básquet Coruña ya piensa en su siguiente compromiso. Este domingo, los pupilos de Carles Marco visitan la cancha de un Palmer Mallorca en horas bajas (18.00 horas, LaLiga+), que ocupa plaza de descenso y que apura sus opciones para no hundirse en la tabla de la Primera FEB. «La clasificación no refleja cómo están jugando últimamente. Tienen cinco jugadores nuevos con respecto a la primera vuelta y muchos focos de atención», advirtió Carles Marco.

El técnico naranja señaló que el balear es un conjunto que «sabe a lo que juega» y que tiene «los roles muy determinados» dentro de la pista. Marco destacó a Phil Scrubb, ex del Leyma, Hansel Atencia o Duda Sanadze como, pero hizo hincapié en el mérito colectivo: «Tienen cincos potentes y jugadores exteriores en el 3 y en el 4 que pueden hacer muchas cosas».

Será, en definitiva, un choque «muy difícil» en el que el Leyma tendrá que jugar «con un alto grado» de competitividad y con «identidad» para poder sumar su triunfo número 19. «Ellos tienen sus objetivos y nosotros los nuestros, pero tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar», concluyó el entrenador del combinado coruñés.