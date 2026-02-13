Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrios de A Coruña donde habría que prohibir pisos turísticosSuspendida la huelga de buses este viernesLa Xunta estudia autorizar el deporte durante alerta meteorológicasRobótica para rehabilitación de pacientes con parálisis cerebralIPC en GaliciaEntrevista a Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo
instagramlinkedin

Baloncesto | Primera FEB

Carles Marco: «La clasificación no refleja el juego de Palmer, ha cambiado mucho desde la primera vuelta»

El equipo balear lucha por salir de los puestos de descenso | Es el tercer partido en una semana para los naranjas: «Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar»

Carles Marco, en la banda del Coliseum durante el Leyma-Zamora

Carles Marco, en la banda del Coliseum durante el Leyma-Zamora / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Todavía con el susto en el cuerpo después del asfixiante triunfo contra el Zamora en el Coliseum el pasado miércoles (81-76), el Leyma Básquet Coruña ya piensa en su siguiente compromiso. Este domingo, los pupilos de Carles Marco visitan la cancha de un Palmer Mallorca en horas bajas (18.00 horas, LaLiga+), que ocupa plaza de descenso y que apura sus opciones para no hundirse en la tabla de la Primera FEB. «La clasificación no refleja cómo están jugando últimamente. Tienen cinco jugadores nuevos con respecto a la primera vuelta y muchos focos de atención», advirtió Carles Marco.

El técnico naranja señaló que el balear es un conjunto que «sabe a lo que juega» y que tiene «los roles muy determinados» dentro de la pista. Marco destacó a Phil Scrubb, ex del Leyma, Hansel Atencia o Duda Sanadze como, pero hizo hincapié en el mérito colectivo: «Tienen cincos potentes y jugadores exteriores en el 3 y en el 4 que pueden hacer muchas cosas».

Noticias relacionadas y más

Será, en definitiva, un choque «muy difícil» en el que el Leyma tendrá que jugar «con un alto grado» de competitividad y con «identidad» para poder sumar su triunfo número 19. «Ellos tienen sus objetivos y nosotros los nuestros, pero tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar», concluyó el entrenador del combinado coruñés.

TEMAS

Tracking Pixel Contents