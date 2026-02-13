Baloncesto | Primera FEB
Carles Marco: «La clasificación no refleja el juego de Palmer, ha cambiado mucho desde la primera vuelta»
El equipo balear lucha por salir de los puestos de descenso | Es el tercer partido en una semana para los naranjas: «Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar»
Todavía con el susto en el cuerpo después del asfixiante triunfo contra el Zamora en el Coliseum el pasado miércoles (81-76), el Leyma Básquet Coruña ya piensa en su siguiente compromiso. Este domingo, los pupilos de Carles Marco visitan la cancha de un Palmer Mallorca en horas bajas (18.00 horas, LaLiga+), que ocupa plaza de descenso y que apura sus opciones para no hundirse en la tabla de la Primera FEB. «La clasificación no refleja cómo están jugando últimamente. Tienen cinco jugadores nuevos con respecto a la primera vuelta y muchos focos de atención», advirtió Carles Marco.
El técnico naranja señaló que el balear es un conjunto que «sabe a lo que juega» y que tiene «los roles muy determinados» dentro de la pista. Marco destacó a Phil Scrubb, ex del Leyma, Hansel Atencia o Duda Sanadze como, pero hizo hincapié en el mérito colectivo: «Tienen cincos potentes y jugadores exteriores en el 3 y en el 4 que pueden hacer muchas cosas».
Será, en definitiva, un choque «muy difícil» en el que el Leyma tendrá que jugar «con un alto grado» de competitividad y con «identidad» para poder sumar su triunfo número 19. «Ellos tienen sus objetivos y nosotros los nuestros, pero tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar», concluyó el entrenador del combinado coruñés.
