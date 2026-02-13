El OAR quiere extender su racha ante a un Soria con pegada

En la primera vuelta, Soria fue uno de los escenarios de una de las múltiples batallas épicas del Attica 21 OAR en su regreso a la División de Honor Plata. El cuadro de Nando González ganó por la mínima (21-22), en una remontada in extremis en los últimos instantes tras llegar a perder por cinco goles de desventaja. Los coruñeses no se rindieron, apretaron, y entre Peter Kende y Alberto Roldán voltearon el luminoso en el tramo decisivo.

Este sábado, San Francisco Javier ofrece el segundo asalto de ese combate (19.00 horas). El equipo soriano viene de vencer al Benidorm por un gol (22-23), después de una racha nefasta que le mantuvo sin puntuar durante cuatro partidos consecutivos. Con 12 puntos, lucha por huir de la zona roja de la clasificación. Pese a todo, cuenta con el tercer máximo goleador de la categoría en sus filas, Marquinhos Vinícius Braga, que ha rubricado 121 dianas en 17 jornadas, la media más alta de gol por partido del torneo doméstico (7,12).

El conjunto oarista, por su parte, está de dulce. Encadena dos victorias consecutivas que lo han devuelto a la dinámica positiva y a la quinta plaza, que da acceso al play off. En las últimas jornadas, doblegó al Oviedo (26-21) y al Trops Málaga (25-30) y, sobre todo, exhibió una gran solidez defensiva y mucha pólvora en la parcela de ataque. Jugadores como Diogo de Freitas, Álex Chan, Javi Rodríguez o Gabriel Navarro atraviesan una dinámica positiva de cara a la meta rival que está resultando decisiva para que el cuadro coruñés sume de dos en dos.