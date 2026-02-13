¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés vuelve a la carga con una jornada plagada de citas destacadas. Desde la vuelta del CRAT, tras un largo parón, hasta la buena dinámica de Maristas, que busca su particular revancha frente a uno de sus verdugos en la primera vuelta. El judo y el taekwondo también serán protagonistas en el Coliseum y en Riazor.

Rugby

Regresa la Liga Iberdrola casi un mes después del último compromiso del CRAT Rialta, el 18 de enero. El conjunto coruñés ha tenido más de tres semanas para preparar su visita al Getxo (domingo, 12.30 horas), el segundo clasificado de la tabla. La escuadra de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime vive su mejor momento del curso, tras encadenar dos victorias consecutivas, y coge aire fuera de la zona de descenso, aunque empatada a puntos con el Sant Cugat (15).

Baloncesto

Maristas no quiere bajar el ritmo en la Liga Femenina 2. El líder de la competición recibe en su pabellón al Abda Sanfer (sábado, 18.00 horas), que ocupa la quinta plaza, pero es uno de los dos únicos equipos (junto al Ibaizábal) que consiguió vencer al cuadro de Fer Buendía en la primera vuelta (69-63).

Voleibol

El Zalaeta quiere reponerse de sus compromisos frente a los cocos de la Superliga Femenina 2, en los que compitió, pero no sumó, y para ello tratará de doblegar al Arona en Tenerife (sábado, 17.00 horas). En Primera División, el Ciudad de A Coruña se mide en casa al Aule (domingo, 12.00), el Oleiros femenino se desplaza al País Vasco para desafiar al Getxo (domingo, 11.30) y el masculino se enfrenta al Haris a domicilio (sábado, 20.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña afronta una nueva batalla en la lucha por la permanencia en Segunda B. El combinado rojillo abre el Barrio de las Flores para verse las caras con el Concello de Begonte (sábado, 18.00 horas), que ocupa la última posición de la tabla sin puntos en su casillero.

Taekwondo

El Coliseum acoge la 20ª edición de la Copa Cidade da Coruña, que reunirá en la ciudad a más de 700 deportistas de toda España y Portugal. El evento, organizado la Escola Garrapucho en colaboración con el Concello y la Federación Galega de Taekwondo, sirve como clasificatorio para campeonatos estatales y es puntuable para el ranking nacional de categoría máster. Las jornadas comienzan a las 9.00 horas, tanto el sábado como el domingo.

Judo

Las jornadas JK-Eduka celebran su quinta edición con más de 800 niños de diferentes clubes de A Coruña y su entorno en el Palacio de los Deportes de Riazor. El programa incluye sesiones mixtas e inclusivas, para personas con discapacidad.