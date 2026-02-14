2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia

Ni Barça. Ni Igualada. Ni ningún otro equipo de la OK Liga. Nadie había sido capaz de doblegar al Calafell en el Joan Ortoll en el torneo doméstico. Hasta que llegó el Liceo. Los hombres de Juan Copa lograron una trabajada victoria (2-3) y afianzaron su liderato en la plaza en la que sus inmediatos perseguidores habían cedido el primer puesto. Tres puntos, prestigio y confianza para seguir con paso firme hacia los grandes objetivos del curso.

Tenía todos los ingredientes el Calafell-Liceo para ser una oda al hockey sobre patines y vaya si lo fue. Los dos salieron a pecho descubierto. Con intensidad, ritmo y energía para intentar superar a su rival. Se vio, desde muy pronto, que los grandes focos de la tarde iban a estar en las porterías, sobre las figuras de Martí Serra y Blai Roca. El portero liceísta fue el primero en hacer gala de sus grandes reflejos, en una doble parada a Biel Pujadas antes de los dos minutos. La réplica liceísta fue letal: Dava Torres, con un disparo lejano, abrió el marcador en una acción que heló al pabellón (0-1).

No se quedó de brazos cruzados el Calafell. Los de Guillem Cabestany asediaron el área verdiblanca, amparados en la ambición de Gabarró y Marimón. Este último, pichichi local, obligó a Roca a revolverse como un gato para detener sobre la línea un mano a mano, mientras Bruno Saavedra y Jacobo Copa trataban de oxigenar, como podían, el ataque colegial. Perdonaban y perdonaban los locales a medida que corría el reloj. Miramón, de nuevo, lo intentó con un trallazo al palo y Domènech aprovechó una jugada embarullada para batir, a la segunda, a un Blai Roca que protestó la jugada (1-1). El Liceo quiso volver a adelantarse antes del descanso, pero Dava envió un intento al palo y otro a la máscara de Martí Serra.

Solidez y puntería para sellar los tres puntos

Espadas en alto para la segunda mitad. Jero García abrió la veda de ocasiones con un disparo que Roca sacó con las guardas. Carballeira, a la media vuelta, Saavedra y Dava, replicaron para el Liceo, todos sobre el cuerpo de Serra. Los guardametas volvieron a reclamar su protagonismo y echaron el cerrojo. Marimón y Saavedra no acertaron, pero Toni Pérez sí lo hizo. El asturiano recogió un rechace tras un envío a la valla de Jacobo y superó a Serra con facilidad, totalmente solo (1-2).

Marimón y Pujalte, los máximos goleadores, pusieron a prueba la resistencia de Blai y la escuadra coruñesa volvió a levantar el muro para sobrevivir al asedio catalán. Roca, primero, y Cervera, después, pararon los pies a un Gabarró desatado. A Domènech se le escapó una bola cuando estaba solo ante el portero y Dava cometió la décima falta en el centro de la pista tras un agarrón. Folguera intentó burlar a Blai elevando la bola, pero el meta liceísta levantó la pierna izquierda para detener su lanzamiento de manera casi acrobática. El propio Folguera estrelló una bola en el hierro poco después, Marimón quiso sorprender desde lejos y Domènech lo probó con una jugada individual. Nada les funcionaba.

Los minutos finales se convirtieron en un vaivén y ahí, el conjunto coruñés se mueve como pez en el agua. Pujadas perdonó un mano a mano tras un error de Nil y el propio Cervera expió sus pecados con el 1-3. Paiva le puso una bola en bandeja y el catalán no falló, con el tanto que sentenciaba el duelo. A falta de tres segundos, Domènech maquilló el marcador para los locales, pero no hubo tiempo de más. El Liceo venció y salió reforzado de uno de los pabellones más calientes de la competición.