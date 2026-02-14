Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3-1 | El Zalaeta no sostiene el ritmo del Arona y acaba cayendo

Se lleva el primer set, pero el equipo canario sube el nivel para llevarse el partido en casa

Zalaeta - Santa Cruz.

Zalaeta - Santa Cruz. / Iago Lopez

RAC

El CV Zalaeta viajó a Canarias con la idea de lograr un triunfo revitalizador ante un rival directo que le acercase a la zona alta de la Superliga Femenina 2, pero el Arona le puso el partido cuesta arriba y las coruñesas terminaron por caer por 3-1 con parciales de 19/25, 25/19, 25/23 y 28/26.

Y eso que las jugadoras de Jorge Barrero inclinaron el primer set a su favor con relativa claridad, pero a partir de ahí no pudieron con un equipo local que demostró en los últimos parciales saber manejarse mejor en resultados ajustados. 16 puntos para Inés Rivas y 12 para María Forteza y Alba Quirós.

