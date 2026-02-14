30-29 | La épica sonríe otra vez a un OAR sin límites

Tercer triunfo seguido del Attica 21 OAR, que se consolida en la quinta plaza de la División de Honor Plata. El conjunto coruñés se impuso en San Francisco Javier al Soria (30-29), en un partido que comenzó con buen pie, pero acabó ganando en el último segundo.

La primera mitad fue plácida. Diego Martínez estrenó el marcador a los dos minutos y los coruñeses cogieron pronto una renta que les permitió irse al descanso sin pasar apuros (10-15). Pero el segundo tiempo fue otra historia. El Soria marcó primero, como si de una premonición se tratase, y ya no soltó el acelerador.

El OAR se mantuvo por delante y llegó a ponerse 20-12, pero las exclusiones de Luisma de Goya y Martínez en el tramo final dieron aire a la escuadra visitante. El Soria apretó e igualó el duelo a falta de dos minutos (28-28). El cuadro de Nando González se vio contra las cuerdas. Luis Horcajada deshizo la igualada, pero Gavilanes volvió a equilibrar el marcador a falta de diez segundos. Y, entonces, llegó la épica. Sobre la bocina y en el último aliento, Roldán acertó desde los siete metros para cerrar un triunfo agónico.