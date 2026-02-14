68-51 | Maristas gana a uno de sus verdugos sin Brenda Fontana

Pocas conquistas le quedan al arrollador Maristas en el Grupo B de Liga Femenina 2, pero una de las pocas es ir cobrándose venganza de los pocos equipos que han podido vencerle en este ejercicio y uno de ellos es el Abda Sanfer avilesino, que ayer se marchó derrotado de la pista colegial por un claro 68-51. Y eso que el conjunto de Fernando Buendía no pudo colocar sobre la pista a uno de sus puntales, Brenda Fontana. Dio igual. Las coruñesas están imparables esta temporada. y solo el hecho de que no haya ascensos directos les separa de que el salto de categoría no esté casi certificado.

Maristas no perdió ni un cuarto ante el conjunto asturiano (solo empató el segundo, 15-15) que marcha quinto en la tabla, pero lejos de las coruñesas. Ante la ausencia de la poderosa jugadora argentina, el equipo coruñés se apoyó en algunos de sus habituales puntales como Nevena Dimitrijevic (14 puntos), Ana Jiménez (14), Sofía Arcos (11) y Josefina Zeballos (10) para ir poco a poco doblegando la resistencia de un Abda que, desde que se quedó en seis puntos en el primer cuarto, le costó entrar en la dinámica del partido. Maristas, con solo dos derrotas en toda la liga, dominó todas las facetas del juego, entre ellas los porcentajes de lanzamiento y el rebote.