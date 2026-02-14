7-1 | El 5 Coruña golea y toma aire en la pugna por la salvación

El 5 Coruña necesitaba cumplir con el trámite de un doblegar a un Begonte que es colista en la Segunda B de fútbol sala y que ni siquiera ha puntuado en esta liga y el equipo coruñés cumplió con creces con su cometido. El 7-1 final que reflejó el electrónico el Barrio de las Flores es muy significativo, pero es que el conjunto de Toochy no dio pie a alimentar las esperanzas lucenses porque al descanso ya vencía 3-0 con los tantos de Mejuto, Merelas y Puertas. Ya en el segundo acto llegó el doblete de Gandoy y los goles de Yeray y Buján que hicieron inútil el tanto de Daniel Pardo.

El triunfo les permite llegar a los 25 puntos y meterse en la pelea con Coruxo y Tierno Galván.