El Leyma y el peso del equipo invencible

El Leyma pasó de la nada al todo y así se ha mantenido y así se debe mantener si pretende la próxima temporada estar de vuelta a la ACB. El cacareado gran mérito del grupo de Marco siempre ha sido el de una cohesión exprés que le permitió rendir desde el segundo cero con una plantilla totalmente renovada. Pero empieza a cobrar cada día más importancia esa capacidad que tiene para mantenerse en la excelencia, para ganar por sistema, a pesar de convivir con días malos.

El peso de una racha inmaculada se va haciendo cada día más pesado y no solo para el Leyma, también para el Obradoiro, al que también le ha tocado sudar en los últimos días en partidos en teoría fáciles. El equipo de Carles Marco afronta su tercer duelo en una semana y no lo pasó nada bien ante el Oviedo y el Zamora, quienes no deberían suponer grandes escollos, pero que le apretaron sobremanera. Dio igual. Dos partidos, dos victorias para los coruñeses. Y ahora asoma el Palmer de Phil Scrubb (18.00 horas, La Liga Plus), quien está hundido en la clasificación, junto al Melilla (rival del Obradoiro), pero que anda con ánimos de resurgir y con el orgullo herido entre tanta derrota.

Marco, como ya ha ocurrido con otros equipos de la zona baja, resaltó que «la clasificación no refleja cómo están jugando últimamente» el conjunto balear, ya que, a su juicio, han llegado fichajes y ha habido una evolución, a pesar de que no se refleje en el casillero de victorias. «Tienen cinco jugadores nuevos respecto a la primera vuelta y muchos focos de atención», asintió.

Dos nuevos baluartes

El Leyma, en plena resistencia, llega al choque con dos de sus mejores activos en crecimiento en una propuesta coral. Se trata de Caio Pacheco (el MVP de Oviedo) y Dino Radoncic, quien llegó como relevo Mencía y como un jugador con aroma a ACB. El brasileño y el balcánico se hacen notar cada día más y no sobran los jugadores sobresalientes, cuando alguna mano flaquea en esos triunfos de equipo.

A pesar de esa nube negra que le persigue, Marco resaltó que Palmer es un equipo que «sabe a lo que juega» y, más allá de « cincos potentes y jugadores exteriores en el 3 y en el 4 que pueden hacer muchas cosas», destacó a Phil Scrubb, Hansel Atencia y Duda Sanadze. Los elogios del técnico tampoco pueden ocultar que el equipo balear es el que menos puntos anota, el que peor porcentaje tiene en tiros de dos y de tres y el menos valorado de la competición. Scrubb apuntó esta semana en LA OPINIÓN que no piensan rendirse: «Tenemos el talento adecuado para ganar más. Desde que he llegado, hemos tenido varios partidos muy reñidos, en todos hemos tenido opciones de ganar». Ahí estará el Leyma para impedir su reacción.