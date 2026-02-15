3-0 | El Ciudad de A Coruña vence al Aule y aguanta el ritmo de la cabeza

Jornada redonda para el voleibol coruñés en Primera División, con victorias para el Ciudad de A Coruña y los dos equipos del CV Oleiros.

El conjunto coruñés se impuso con autoridad al Aule (3-0), penúltimo clasificado, en un partido cómodo que solventó por la vía rápida: 25-14, 25-17 y 25-23. El triunfo le permite igualar los puntos del Sestao, líder, y seguir su estela a la espera de un tropiezo.

En Oleiros también fue un fin de semana de celebración. La escuadra femenina venció por la mínima (2-3) al Getxo Etorki, en un choque en el que se repartieron los sets y las alternativas hasta el periodo definitivo, que las visitantes sellaron con un ajustado 13-15. El combinado masculino lo tuvo más fácil. Ganó 1-3 al Haris y se asienta en la tercera de plaza de la tabla, donde ya lleva tres jornadas consecutivas.