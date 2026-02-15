Rugby | Liga Iberdrola
34-12 | El CRAT no puede contener al Getxo
Cae con claridad en el campo del segundo clasificado pese al aporte ofensivo de Ana Peralta | Se mantiene fuera del descenso
El CRAT Rialta no pudo vestirse de matagigantes en su visita al campo del Getxo. El conjunto coruñés cayó derrotado con claridad (34-12) en un duelo en el que las vascas, segundas en la tabla de la Liga Iberdrola, lograron decantar el marcador a su favor desde los primeros minutos, pese a la rebeldía de las jugadoras de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. Pese al tropiezo, las de Arquitectura Técnica se mantienen sextas, fuera de los puestos de descenso a División de Honor B.
Seis minutos duró el empate inicial en Fadura. El Getxo, inmerso en su particular persecución al líder, El Salvador, tomó ventaja con un puntapié de castigo de Naroa Eizaguirre. La misma jugadora, un par de minutos más tarde, consolidó el marcador con un ensayo y una conversión (10-0). El CRAT resistió esa diferencia más de veinte minutos y logró meterse en el partido poco antes del descanso con un ensayo de Ana Peralta y una conversión de Chía Alfaro, pero el Getxo respondió de inmediato para llegar al entretiempo 17-7.
No se rindieron
No perdieron el ánimo las de Arquitectura Técnica. Peralta volvió a llevar el balón a la línea de ensayo para ajustar otra vez el marcador (17-12) en el inicio del segundo tiempo, pero la excratarian Ichi Pozo replicó y encarriló el duelo para el Getxo (22-12). Las coruñesas se quedaron sin respuestas y vieron cómo las locales ampliaban su renta en los últimos minutos con dos ensayos y una conversión más para redondear el tanteo (34-12). Buena imagen a pesar de un resultado abultado contra un rival de alta exigencia.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco