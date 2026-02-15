34-12 | El CRAT no puede contener al Getxo

El CRAT Rialta no pudo vestirse de matagigantes en su visita al campo del Getxo. El conjunto coruñés cayó derrotado con claridad (34-12) en un duelo en el que las vascas, segundas en la tabla de la Liga Iberdrola, lograron decantar el marcador a su favor desde los primeros minutos, pese a la rebeldía de las jugadoras de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. Pese al tropiezo, las de Arquitectura Técnica se mantienen sextas, fuera de los puestos de descenso a División de Honor B.

Seis minutos duró el empate inicial en Fadura. El Getxo, inmerso en su particular persecución al líder, El Salvador, tomó ventaja con un puntapié de castigo de Naroa Eizaguirre. La misma jugadora, un par de minutos más tarde, consolidó el marcador con un ensayo y una conversión (10-0). El CRAT resistió esa diferencia más de veinte minutos y logró meterse en el partido poco antes del descanso con un ensayo de Ana Peralta y una conversión de Chía Alfaro, pero el Getxo respondió de inmediato para llegar al entretiempo 17-7.

No se rindieron

No perdieron el ánimo las de Arquitectura Técnica. Peralta volvió a llevar el balón a la línea de ensayo para ajustar otra vez el marcador (17-12) en el inicio del segundo tiempo, pero la excratarian Ichi Pozo replicó y encarriló el duelo para el Getxo (22-12). Las coruñesas se quedaron sin respuestas y vieron cómo las locales ampliaban su renta en los últimos minutos con dos ensayos y una conversión más para redondear el tanteo (34-12). Buena imagen a pesar de un resultado abultado contra un rival de alta exigencia.