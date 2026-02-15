65-85 | El Leyma Coruña descose al Palmer sin necesidad de exhibirse

Llegaba el Leyma Básquet Coruña a Mallorca magullado y cansado tras dos batallas solventadas por los pelos. El Oviedo y el Zamora exigieron reacciones monumentales de los pupilos de Carles Marcopara vencer y la escuadra naranja no quería ni un susto más, frente a un equipo enchufado al desfibrilador de la Primera FEB. Pues dicho y hecho. Arrasó al Palmer (65-85) desde los compases iniciales del partido y pudo permitirse, tras una semana durísima, jugar sin el acelerador a fondo. No concedió, estuvo más acertado y rubricó un triunfo muy solvente en el que, además, brillaron Paul Jorgensen y un Danilo Brnovic que firmó sus mejores minutos en mucho tiempo, con 13 puntos, 2 rebotes y 15 de valoración.

El Leyma no necesitó más que lo justo contra un rival que le permitió demasiado en la parcela ofensiva. El equilibrio del partido duró tres minutos, los que tardó Jorgensen en anotar ocho puntos y disparar al conjunto naranja en el marcador (3-10). Cremo se encargó de alcanzar los dobles dígitos de renta en el ecuador del periodo y Diop abrió una brecha ya insalvable con dos canastas consecutivas que anularon cualquier posibilidad de reacción local (5-17). El cuadro balear, desacertado, desordenado y blando, concedió espacio y tiempo al coruñés para pensar y el Leyma fue a por todas para evitar fantasmas. Jou, Barro, Jacobo y Radoncic cerraron el acto inicial con un cómodo 9-26.

El Palmer mejoró sus números en ataque en el segundo cuarto, pero se desprotegió atrás. Jorgensen firmó la treintena de puntos (11-30) y lideró una transición que terminó con un triple de Jacobo, muy solo. El conjunto mallorquín enganchó un buen parcial de 7-2 y Carles Marco paró el duelo para refrescar las ideas y la intensidad de los naranjas. A la vuelta, Radoncic puso los veinte puntos de ventaja con un triple (18-38) y Dídac Cuevas asumió el mando. Bajo la batuta del base catalán, el Leyma volvió a florecer. Asistió a Cremo y, sobre todo, se entendió con Brnovic para que el montenegrino recuperase su mejor versión tras varias jornadas de ostracismo, con siete puntos que pusieron el choque en 22-46. El propio Dídac cerró el cuarto desde la línea de 4,60 (26-48).

Recta final sin sobresaltos

El Leyma tardó poco en superar la media centena de puntos en el tercer cuarto, con tres internadas en la pintura de Radoncic, Pacheco y Jorgensen, mientras Scrubb, a base de triples, trataba de mantener el honor local. La escuadra naranja, al ralentí, se dedicó a neutralizar cada golpe local. A la penetración de Dike, respondió Barro del mismo modo. Al triple de Sanadze, replicó Brnovic también desde el perímetro (41-66). El Palmer, al límite de la vida, quiso dar un arreón final con varios lanzamientos exteriores y la línea de tiros libres, pero Thiam devolvió el más 20 al luminoso en los segundos finales después de una gran jugada de Cuevas (48-68).

Diez minutos por delante y todo visto para sentencia. Roberts y Jorgensen, cómo no, fueron los encargados de inaugurar el periodo final. Cremo rubricó un triplazo lejano que subió un poco la energía del cuarto, con un ritmo pesado y lento, fruto de la superioridad de unos y la redención de otros. Sirvió, eso sí, para que Brnovic redondease su actuación, Barro engrosase sus guarismos personales y Macachi Braz, con poca presencia en los planes de Carles Marco, encestase dos puntos. La décimo novena a la mochila y a pensar en un Estudiantes herido que tratará de conquistar el Coliseum el próximo viernes (20.45 horas).