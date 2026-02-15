El mejor Liceo del último lustro: once triunfos seguidos y apunta a su propio récord

El Liceo no es solo el líder indiscutible de una OK Liga en la que tiene al Barça a dos victorias de distancia y en la que ya ha dejado al Igualada a tres partidos tras el empate de los arlequinados ante el Sant Just. Los verdiblancos, inmersos en el mercado de fichajes para el próximo curso con Edu Lamas atado y Franco Platero en cartera, no se descuidan en la pista y empiezan a jugar en su propia liga, peleando solo con sus propios registros. En la historia reciente del club, después de la pandemia, solo en una ocasión sobrepasó las once victorias consecutivas que cuenta actualmente en la competición doméstica. Son cifras que consolidan las sensaciones de un equipo que al inicio se marcó la meta de pelear por todo y, a ocho jornadas de completar la fase regular, tiene cada vez menos rivales.

Desde el patinazo en la pista del Igualada (4-4) el pasado 2 de noviembre, el conjunto colegial no ha vuelto a morder el polvo en liga. Once victorias en once partidos con exhibiciones de pegada, de defensa, de fe y de mandíbula, según la virtud que requiriese cada encuentro. Un repertorio de armas que este sábado, en Calafell, volvieron a relucir para cortar la dinámica del único equipo que llevaba su misma velocidad de crucero en los últimos cuatro meses. Acumula 41 goles a favor, media de casi cuatro por encuentro, y tan solo 18 en contra, a pesar de vivir varios duelos de intercambio puro como ante Reus, Alcoi o Shum.

Precedentes similares

Las cifras no solo respaldan al líder sólido de la OK Liga, sino que obligan al Liceo a echar la vista atrás para revisar los precedentes. Y hay muy pocos que rivalicen con los datos de este curso en las últimas temporadas. En la pasada, 2024-25, se quedó en cinco triunfos consecutivos. En la anterior, la 23-24, tras sufrir una horrible primera vuelta, logró una racha de ocho victorias desde enero y once jornadas sin perder. En la 22-23 también se quedó en ocho alegrías.

Ni siquiera la conquista del último título de liga llegó con cifras similares en la fase regular. En la 2020-21, los de Juan Copa llegaron a hilar once partidos sin perder, pero con un empate entre medias que dejó en seis los triunfos consecutivos.

La única referencia que supera a la actual es la de la temporada 2020-21. Nada más superado el confinamiento, los verdiblancos firmaron un inicio casi perfecto de liga. Hilaron doce triunfos consecutivos desde la primera jornada y, tras un empate suelto contra el Caldes (3-3), dejaron en 17 la cuenta de encuentros sin pinchar. El Barça, en la segunda vuelta, puso fin a la dinámica triunfal.

Batir el récord

El Liceo está a seis encuentros de superar su mejor racha sin perder pospandemia. Por lo pronto, el objetivo inmediato es conseguir la duodécima victoria antes del parón del final de este mes. Recibirá este sábado (18.00 horas) al Sant Just, inmerso en la lucha por evitar el descenso a OK Plata.

Ni las distracciones del mercado ni las ambiciones paralelas de conquistar la Copa del Rey o meterse en la final a ocho de la Champions despistan a los hombres a un Liceo que lo quiere todo. Aunque el título se decidirá en el playoff, el objetivo de ser el primero de la liga regular es una meta ilusionante que no conquista desde hace ya trece años, cuando alzó su penúltima corona nacional.