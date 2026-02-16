Bruno Saavedra, sancionado con seis partidos tras su expulsión frente al Benfica

Malas noticias para Bruno Saavedra y el Liceo. La World Skate Europe, el ente continental que rige el hockey sobre patines, aplicó un severo correctivo al jugador liceísta, después de su expulsión en el partido contra el Benfica por una agresión a Zé Miranda. El compostelano estará seis partidos detrás de la valla, lo que implica que se perderá los cuatro duelos restantes de la fase de grupos y, si al Liceo le va bien, volvería directamente para disputar la final que dirime al campeón europeo, pues los cuartos de final y las semifinales se disputan a partido único.

La resolución de la World Skate señala que Bruno golpeó a su rival «voluntariamente y al margen del juego», pero califica la acción como «una agresión sin consecuencias físicas». En este tipo de casos, el reglamento contempla la «suspensión de actividad de seis a diez partidos, o de dos meses a dos años», por lo que el castigo al jugador verdiblanco es el mínimo estipulado. El Liceo, eso sí, ya ha recurrido la sanción y alegará que el incidente no fue «una agresión», sino «una acción fruto del juego».

Abrir y cerrar de ojos

La caída de Saavedra del cielo al infierno frente al combinado portugués se dio en menos de dos minutos. Primero, abrió las puertas del paraíso con un golazo que daba una ventaja momentánea a la entidad liceísta y la hacía soñar con una victoria histórica. Sin embargo, poco después cometió un error garrafal que condicionó el final del choque. Tuvo sus más y sus menos con Zé Miranda, jugador del cuadro luso, y lo golpeó en el abdomen con la parte alta de su stick. Los colegiados lo expulsaron al momento, lo que implicó que el Liceo jugase con uno menos el tramo final del partido y el Benfica pudiese empatar. A las consecuencias deportivas, se unen ahora las burocráticas, de mayor gravedad para el club colegial.

Saavedra tendrá que seguir a través de la pantalla los desplazamientos de su equipo a las pistas del Bassano (26 de febrero, 20.45 horas) y el Sporting de Portugal (12 de marzo, 20.30 horas), la visita del Barcelos a Riazor (26 de marzo, 20.30 horas) y el cierre de la primera ronda continental a domicilio contra el Oliveirense (21.00 horas). La final a ocho, que incluye los cuartos, las semifinales y la final, se disputan entre el 6 y el 10 de mayo. Si el Liceo cayese antes de la final, el compostelano arrastraría los partidos pendientes para la siguiente temporada.

La baja del 13 es un precio muy alto para el cuadro verdiblanco, un golpe directo al corazón de los planes de Juan Copa en un curso en el que el Liceo se permite soñar con todo. Aunque en Europa solo ha anotado dos goles, sus buenas actuaciones tanto en la Champions como en la OK Liga (8 goles y 2 asistencias) le han convertido en una de las sensaciones de la temporada y le han valido, además, para prorrogar su vínculo con la entidad liceísta dos cursos más, hasta 2028.