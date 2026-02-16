EL Esgrima Atlántica revalida el título de España júnior

El Esgrima Atlántica revalidó por cuarta vez consecutiva el campeonato de España en categoría júnior al vencer en la final este pasado fin de semana al Ateneo de Madrid (45-36). Por el club coruñés los tiradores fueron San Kim, Federico De Michieli, Antón Rodríguez y Jorge Permuy. En la competición individual San Kim alcanzó el subcampeonato. Y por equipos, en la categoría sub 23, hubo medalla de plata para los coruñeses, al igual que en el año 2025. El equipo estuvo formado por Germán Ferreiro, San Kim, Federico De Michieli y Jorge Permuy.