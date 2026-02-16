Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las jornadas JK-Eduka congregan a más de 800 niños en Riazor

El evento concentró a escolares de más de 20 entidades de A Coruña y su entorno

La alcaldesa Inés Rey visita el Palacio de los Deportes durante las jornadas JK-Eduka

La alcaldesa Inés Rey visita el Palacio de los Deportes durante las jornadas JK-Eduka / LOC

RAC

A Coruña

El Palacio de los Deportes de Riazor se convirtió el pasado domingo en el epicentro del judo coruñés. El recinto acogió la quinta edición de las jornadas JK-Eduka, un evento que reunió a más de 800 judokas en edad escolar de A Coruña y su entorno, en un día en el que, además, se reivindicaron los valores educativos del deporte, la convivencia y la inclusión. Este formato garantiza la participación igualitaria de niños y niñas, así como de personas con discapacidad, promoviendo un modelo de juego educativo, integrados y accesible para todo el mundo.

