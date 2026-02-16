Las jornadas JK-Eduka congregan a más de 800 niños en Riazor

El Palacio de los Deportes de Riazor se convirtió el pasado domingo en el epicentro del judo coruñés. El recinto acogió la quinta edición de las jornadas JK-Eduka, un evento que reunió a más de 800 judokas en edad escolar de A Coruña y su entorno, en un día en el que, además, se reivindicaron los valores educativos del deporte, la convivencia y la inclusión. Este formato garantiza la participación igualitaria de niños y niñas, así como de personas con discapacidad, promoviendo un modelo de juego educativo, integrados y accesible para todo el mundo.