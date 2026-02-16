Rubén Sánchez se rompe y estará diez meses de baja con el OAR

Una nueva lesión de gravedad golpea al OAR Attica 21. Esta vez cae Rubén Sánchez, uno de los extremos diestros de la plantilla coruñesa, quien en una acción sin contacto en el duelo del pasado sábado ante el Soria en el San Francisco Javier (30-29), sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla diestra y, tras operarse, estará unos díez meses de baja.

En la misma posición el OAR tiene, de momento, a Gael Blanco, que reaparecerá en breve, pero aun así, la directiva está rastreando el mercado en busca de un sustituto de garantías en una posición tan específica. No es seguro que se acabe llevando adelante la contratación, pero es la voluntad de los dirigentes. El OAR pelea por jugar el play off de ascenso a la liga Asobal.