El Sporting de Portugal pagará la cláusula de Nil Cervera, que deja el Liceo

Está decidido: Nil Cervera abandonará la disciplina del Liceo a final de temporada. El Sporting de Portugal abonará la cláusula de rescisión del jugador catalán, incrementada tras su renovación automática el pasado 31 de enero, y se hará con sus servicios después de dos temporadas como verdiblanco en Riazor. El año pasado firmó 29 goles en 50 partidos y este curso, en el ecuador de la campaña, lleva 10 en 25.

La salida de Cervera es una de las cuatro que, de momento, son seguras en el Palacio de los Deportes. César Carballeira hará las maletas con destino al Porto, una baja que, además de su importancia deportiva, deja tocado al club también en el apartado emocional.

Las otras dos marchas confirmadas son las de Martín Rodríguez y Tombita. El portero coruñés, con poco protagonismo en los últimos cursos, continuará su carrera lejos de casa. Será su segundo adiós al Liceo, después de haber estado ya en Francia y Suiza entre 2022 y 2024. El argentino, por su parte, no ha encontrado la regularidad que buscaba con su retorno de la cesión en el Lleida, muy lastrado por la grave lesión que sufrió a finales de la campaña anterior.

Radar en el mercado y frentes abiertos

Pero no todo son malas noticias para el equipo liceísta. Edu Lamas volverá a casa después de su periplo portugués, donde ha pasado por las filas del Benfica y el Porto y ha llenado sus vitrinas de trofeos nacionales e internacionales. Más allá del aterrizaje de Edu y de la promoción al primer equipo de Eloi Martínez para competir con Blai Roca bajo los palos, el Liceo rastrea el mercado. Sin prisas ni urgencias, pero consciente de que A Coruña es una de las plazas más atractivas para el hockey sobre patines mundial.

El regreso de Franco Platero es una de las opciones que mejor encajan en los planes de Juan Copa. El argentino, de 33 años, quiere salir del Oliveirense y ve con buenos ojos una vuelta a Riazor, donde jugó dos temporadas (entre 2019 y 2021) y fue campeón de la Copa del Rey durante el último ciclo ganador de la escuadra colegial.

Platero lucha por una bola con Matías Pascual en un Barça-Liceo / Valenti Enrich

Pero no es el único residente en Oliveira de Azeméis que se postula como futuro liceísta. Los nombres de Lucas Martínez y Bruno Di Benedetto se han asociado al Palacio de los Deportes, pero el primero lo tiene avanzado con el Bassano y el segundo, además de la potencial renovación en su club actual, tiene sobre la mesa otras suculentas ofertas de la liga portuguesa, pese a que vería con buenos ojos una tercera etapa en A Coruña.

El gran caramelo del mercado, por el que todos los grandes clubes preguntan, es Nolito Romero. El capitán del Sporting se marchará del João Rocha a finales de curso y, aunque su futuro apunta a Argentina, el conjunto coruñés permanece atento a un posible cambio de idea.

Continuidad del bloque

La entidad coruñesa sondea las ligas europeas en busca de una mezcla de talento y condiciones que encajen en la plantilla que dará continuidad al proyecto actual. Bruno Saavedra y Nuno Paiva vienen de firmar sus prolongaciones de contrato hasta 2028 y 2027, respectivamente, y, en principio, en Riazor no se esperan más despedidas. Blai Roca, Dava Torres, Arnau Xaus, Jacobo Copa y Toni Pérez, junto a los renovados, defenderán la elástica verdiblanca en la 2026-27. Esperan compañeros.