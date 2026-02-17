Estudiantes, la primera piedra en la empinada recta final del Leyma Coruña

Vienen curvas en el trayecto del Leyma Básquet Coruña. La escuadra de Carles Marco, impecable en su recorrido por la Primera FEB hasta el momento con 19 victorias y una sola derrota, se abrocha el cinturón para afrontar el tramo final de curso. En los meses decisivos de la competición doméstica, el equipo naranja se jugará las castañas del ascenso frente a los ocupantes de la zona de play off de los que, hasta el momento, solo se ha visto las caras con el Oviedo en la segunda vuelta. Alicante, Palencia, Obradoiro, Fuenlabrada, Menorca, Guipuzkoa y Estudiantes, este mismo viernes (20.45 horas, LaLiga+), desafiarán el poderío coruñés en la carrera por la ACB.

Un histórico en horas bajas

La primera de las grandes citas de la segunda vuelta no se hará de rogar. El Estudiantes, uno de los gigantes de la categoría, tratará de asaltar A Coruña por primera vez. Y es que el conjunto madrileño no ha sido capaz de doblegar al Leyma como visitante en los tres encuentros que ha disputado en suelo gallego. De hecho, de las siete veces que se han visto las caras desde la campaña 2021-22, cuando descendió de la ACB, solo ha ganado dos veces a los naranjas, ambas en Madrid. En el último cara a cara, en la campaña 2023-24, el equipo coruñés dio un golpe sobre la mesa y superó al cuadro colegial por un sonrojante 114-88 en el Palacio de los Deportes que lo acercó a la máxima categoría.

Jakovics se lleva un balón entre dos jugadores del Estudiantes en el curso 2023-24. / Íñigo Rolan/Roller Agencia

El equipo de Toni Ten no atraviesa su mejor momento de la temporada. No conoce la victoria en lo que va de segunda vuelta y encadena tres derrotas consecutivas: contra Guipuzkoa (73-66), Palencia (72-94) y Ourense (103-97), en la última jornada. Desde que ha empezado el año, también cayó contra el Fibwi en Mallorca (80-76) y solo ha sido capaz de imponerse al COB (en el encuentro correspondiente a la primera vuelta) y al Cantabria. El consuelo, eso sí, lo encontró en la Copa España, que levantó tras derrotar en semifinales al equipo ourensán y en la final al palentino. El título le asegura la segunda plaza de la clasificación de cara a la fase de ascenso, siempre y cuando cierre el curso entre los nueve primeros.

Estudiantes es un grande herido y no solo por los resultados. Las lesiones están castigando con dureza la dinámica de un equipo que tiene la enfermería colapsada. Jayson Granger, Hugo López, Petit Niang y Lotanna Nwogbo, que fue el más destacado contra el Leyma en la derrota de Magariños en la primera vuelta (87-92), se ausentaron el pasado fin de semana, mientras que el argentino Juampi Vaulet se lesionó a los pocos minutos y no estará en A Coruña.

Punto y seguido

Estudiantes es solo la primera parada en el viaje naranja hacia la gloria. Tras el choque contra los madrileños se abre una ventana FIBA que detiene la competición casi quince días, pero la hoja de ruta en la reanudación de la Primera FEB es de vértigo. El primer escollo será Alicante (8 de marzo) en el Coliseum. El conjunto alicantino es el segundo equipo más fuerte de la liga en su pista, pero, como visitante, acumula más derrotas (5) que victorias (4). Después, el Leyma encadenará dos visitas consecutivas: a la pista del Ourense para el derbi (11 de marzo), otra vez entre semana, y a la cancha del Palencia (14 de marzo), rival directo que como local solo ha perdido contra Obradoiro, Alicante y Guipuzkoa.

Jorgensen entra a canasta contra el Palencia en el Coliseum / CARLOS PARDELLAS

El final de marzo y el comienzo de abril darán, a priori, un respiro a la escuadra coruñesa, que se enfrentará a Tizona (20 de marzo), Cartagena (27 de marzo) y Cantabria (4 de abril), contrincantes de la parte baja de la tabla. Pero el camino vuelve a empinarse inmediatamente después, con cuatro partidos de play off: Obradoiro (11 de abril), Fuenlabrada (18 de abril), Menorca (22 de abril) y Guipuzkoa (26 de abril). De esos duelos, decisivos, tres serán en A Coruña (contra los compostelanos, los baleares y los vascos) y un a domicilio (en Madrid). El Fibwi, en Mallorca, cerrará la temporada (3 de mayo), pues el conjunto naranja descansa en la jornada final. Una montaña rusa poco apta para cardíacos en la que hay en juego un pasaje a lo más alto.