Miguel Corral, el entrenador coruñés de fútbol que triunfa en Botsuana tras pasar por Panamá o la India: "Sacrificamos muchas cosas"

Lejos de los grandes focos, las noches europeas, o las ligas más reconocidas, muchos entrenadores españoles han encontrado una salida profesional en el extranjero. En un mercado copado, técnicos con amplia formación optan por la vía internacional para vivir de su pasión. En A Coruña, Miguel Corral sirve de ejemplo para todos aquellos que quieren hacer carrera desde la pizarra. Desde 2022 es profesional de los banquillos, y tras más de un centenar de partidos dirigidos en Panamá, en el último año ha pasado por la India antes de recalar en el Mochudi Centre Chiefs, con el que está invicto tras siete encuentros. «Es una oportunidad que ha surgido a mitad de temporada, un club ambicioso e importante dentro del país, que ha jugado varias veces la Champions de África. Es un reto», relata tras un entrenamiento Miguel.

"Empecé a entrenar en el fútbol base en A Coruña, en el Ural, pasé por el Montañeros, y mis últimos tres años allí fueron en División de Honor Juvenil con el Ural, que fue un antes y un después", explica Miguel sobre sus inicios en los banquillos. La máxima categoría del fútbol base le mostró una experiencia muy cercana a lo profesional. Tras un papel destacado, "empezaron a surgir oportunidades", tanto en España como fuera, hasta que salió la de Panamá. Primero, en el filial del Herrera FC, hasta que dio el paso al primer equipo de manera interina en el inicio y, después, como técnico.

En Panamá pasó "casi 120 encuentros dirigidos" entre sus dos etapas en Herrera y UMECIT FC. Su buen papel en sus primeras dos temporadas, en las que "clasificó a play off" con una escuadra que no está acostumbrada a estar en la zona alta, el sirvió para que "surgieran opciones". "La que más me llamó la atención fue UMECIT, un club que es una universidad privada que estaba haciendo una apuesta muy importante", explica Miguel.

Los sacrificios para vivir del fútbol

En el fútbol el buen trabajo se premia, pero también es fundamental tener una red de contactos potente que permita dar ese primer paso. "La oportunidad de Panamá llegó con un entrenador que iba allí, y me quería en su cuerpo técnico, porque me conocía de la División de Honor. Asumí el equipo sub 20. Fuimos varios españoles y llega un punto en el que él se marcha, y el club decide que la persona idónea sea yo", cuenta Miguel, quien refrendó la apuesta con buenos resultados: "Una vez más teniendo partidos y experiencia, el resto es historia. Ahora creo que soy uno de los técnicos extranjeros con más encuentros en Panamá".

El mayor cambio de los técnicos que deciden experimentar en el extranjero es a nivel vital. En ese aspecto, tanto familiar como de amistades, Miguel tuvo un "cambio drástico" que siempre es "complicado", aunque necesario: "Los que nos dedicamos a esto, en algún momento, tenemos que dejar cosas a un lado. Sacrificamos muchas cosas por el fútbol y una de ellas es pasar poco tiempo con los tuyos o estar lejos de la familia, que es quizá lo más duro".

No obstante, la experiencia en Panamá fue muy buena para Miguel, quien se encontró "un país emergente en el fútbol, con mucho talento, y una liga muy bien estructurada". Además, en la selección nacional destaca el papel de Thomas Christiansen, donde también hay varios españoles trabajando. "El país es una maravilla y el fútbol está creciendo, se está convirtiendo en una liga que exporta muchos jugadores".

De Panamá a Botsuana pasando por la India

Después de varios años en Panamá, llegó la oportunidad de la India. Miguel Corral firmó por el Malappuram FC en verano y estuvo hasta noviembre: "Un club grande, una afición importante... y en el país más poblado del mundo. Me encontré una pasión muy grande por el fútbol. El primer día que llegué al aeropuerto tuve un recibimiento espectacular. Había un profesionalismo extremo, fue una experiencia muy buena, y seguramente repita en Asia, porque me gustó mucho".

Durante los meses del segundo semestre de 2025 le fueron surgiendo "distintas opciones" al salir de la India. "Regresar a España siempre estaba muy presente", explica, pero apareció el Centre Chiefs de Botsuana. "Un club en quinta posición, muy exigido, porque el nivel era alto y estaba muy lejos de los objetivos marcados, que son volver a la Champions de Árica. Acepté el reto. Me tomé unos días para analizar la plantilla, el club, y di el paso porque la gente de la entidad me dio muy buena impresión", explica sobre su decisión. Con apenas 34 años ya ha entrenado en cuatro continentes diferentes.

El día a día, desde que ha llegado, está enfocado 100% en el trabajo. "Igual que en la India, aquí hablamos inglés, no es un problema porque lo domino. Pero estoy dedicado 24/7 al fútbol. Entrenamos muy temprano, a las 7 de la mañana, porque la temperatura es bastante alta. Después del entrenamiento es todo oficina, trabajando, intentando siempre buscar soluciones para hacer creer al equipo", cuenta sobre su jornada, enfocada exclusivamente en el deporte. "Tiempo de ocio, si te soy sincero, hay muy poco, cuando uno está aquí, la cabeza no para de trabajar", relata sobre su experiencia en Gaborone, la capital del país.

Así es el fútbol de Botsuana

Corral se ha encontrado un contexto competitivo muy diferente al que venía acostumbrado en Panamá. En Botsuana, la liga se compone en 16 equipos, con cinco escuadras "de un nivel parejo" que se reparten los futbolistas internacionales que van a la selección. "La capacidad y la estructura, hacia abajo, es diferente", ya que las principales potencias del país "compiten por ir a la " y tienen "entrenadores extranjeros". El nivel "cambia mucho", aunque ganar "fuera de casa es muy difícil".

Su equipo, el Centre Chiefs, juega en el Estadio Nacional, y "mete unos 15.000-20.000 espectadores" por partido. "El domingo siguiente jugamos en un campo como puede ser A Grela, a las 16.00, a 35 grados", explica, lo que añade una dificultad mayor a la competición.

En Panamá, a donde "siempre" que puede vuelve, porque el país le ha enamorado, el fútbol es diferente: "La Liga se divide en Apertura y Clausura, son torneos cortos, y hay un fair play financiero, por lo que todos los equipos son muy parecidos y es todo muy equitativo".

Con apenas 34 años Miguel Corral ya ha hecho una amplia carrera en los banquillos. Algún día el fútbol le traerá de vuelta a casa. Mientras, sigue construyendo su carrera, su trayectoria, pegado a la pizarra y al balón.