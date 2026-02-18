Así aterriza Estudiantes en A Coruña: cinco bajas capitales y el orgullo herido

Tocado, pero no hundido. De esa guisa aterrizará el Estudiantes sobre el parqué del Coliseum este viernes (20.45 horas, LaLiga+) para medir el poderío de un Leyma Básquet Coruña que ni puede, ni debe, confiarse ante la escuadra madrileña.

Al jardín de Toni Ten le crecen los enanos en lo que a bajas se refiere. Después de la salida de Amida Brimah rumbo al Granada y a la ACB en diciembre, el técnico ha tenido que sumar ausencias importantes en los últimos compromisos que han mermado tanto el rendimiento del equipo como su margen para maniobrar desde el banquillo. En su último compromiso en Ourense, sin ir más lejos, Estudiantes jugó sin Petit Niang, Hugo López, Lotanna Nwogbo y Jayson Granger, la pieza más valorada de la plantilla en lo que va Primera FEB.

Sin todos ellos en pista, la responsabilidad y el liderazgo recaían sobre los hombros de Juampi Vaulet, pero el internacional argentino duró poco más de dos minutos sobre el parqué, lo que tardó en lesionarse del tobillo. Las pruebas médicas realizadas esta semana concluyeron que sufre una fractura, por lo que permanecerá varias jornadas alejado de la actividad deportiva.

Sin los pesos pesados

Las ausencias son un quebradero de cabeza para el técnico castellonense, que viaja hasta Galicia sin sus dos grandes referentes: Granger y Vaulet.

El base uruguayo lidera dos de los apartados estadísticos de la escuadra madrileña: el de valoración, con 15,3 de media por partido, y el de asistencias (5,9). Muy cerca de él está el alero argentino, que es segundo en valoración (11,9) y líder en rebotes (4,6). En la primera vuelta, Granger firmó 20 puntos y repartió 4 asistencias en el choque ante los naranjas en Magariños, aunque Vaulet estuvo más discreto, con solo nueve créditos.

Vaulet, en la previa de un partido / Movistar Estudiantes

Problemas por dentro

El MVP de aquel duelo de la séptima jornada se lo llevó Lotanna Nwogbo, en dobles dígitos con 12 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración. El ex del Leyma tampoco estará el viernes en el Coliseum, aquejado de una rotura fibrilar de la que todavía se recupera. Su baja supone un desafío monumental para Toni Ten, que debe recomponer su juego interior sin él, sin Niang y sin Hugo López, los engranajes del equipo por dentro. Esta casuística favorece al cuadro de Carles Marco, que tratará de dominar el rebote para no conceder segundas oportunidades en defensa y hacer daño en la pintura en las acciones de ataque.

El panorama para Estudiantes puede parecer desolador, a las puertas de uno de los compromisos más exigentes del curso e inmerso en una dinámica negativa en la que acumula tres derrotas consecutivas. Pero el equipo madrileño, que levantó la Copa España a finales de enero, es un gigante acostumbrado a resurgir y todavía tiene argumentos para competir de tú a tú sobre el parqué coruñés. Sasu Salin, Omar Silverio y Sergi García tiraron del equipo en el Paco Paz pese a la derrota, mientras que Pato Garino o Tanner McGrew cuentan con una gran capacidad de decidir partidos. Mermado o no, es uno de los grandes. Hay rival.