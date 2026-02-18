La Copa Princesa, primer título en el camino del Marineda Hockey: «Sería bonito ganar para devolverles la confianza a quienes apostaron por nosotras»

El Marineda Hockey jugó su primer partido oficial el pasado cinco de octubre, en el estreno de la OK Plata contra el Berenguela. Poco más de cinco meses después, el conjunto que dirige Nelson Obelleiro se ha establecido en la cima de la clasificación y afronta la posibilidad de levantar el primer título de su breve historia. «Tenemos muchas ganas de jugar la Copa Princesa, pero no estamos nerviosas ni sentimos la presión de tener que ganarla, nos la tomamos como un premio y un fin de semana para disfrutar», afirma Mar Franci, una de las jugadoras de la escuadra coruñesa. El sábado disputa las semifinales frente al anfitrión, el Raspeig (20.00 horas), y, de vencer, pelearía por el trofeo el domingo por la mañana (12.30 horas), contra el ganador del Mataró-Alcalá.

Pese a que el vestuario evita cargarse de una responsabilidad excesiva, sí que encara el reto con la ambición de estrenar las vitrinas de la entidad. «Estamos muy motivadas, porque ganar títulos siempre mola. Además, creo que para todas es nuestra primera vez en la Copa Princesa, aunque algunas ya hayamos jugado la Copa de la Reina», comenta Franci.

Más allá del hambre individual de cada una, las jugadoras ven en el torneo la oportunidad perfecta para devolver sobre la pista la confianza depositada en ellas desde los despachos: «Sería bonito [ser campeonas], por la gente que hay detrás del proyecto, la directiva y todas las personas que se han metido en este fregado sin tener por qué y nos apoyan cada día para que tengamos las mejores condiciones y tranquilidad para sacar resultados. Ojalá podamos ganar también por ellos, que apostaron por nosotras».

Las jugadoras del Marineda Hockey, sobre la pista de Riazor. / Iago Lopez

Camino 'trampa' hacia la gloria

«Quien no siga la OK Plata igual piensa que vamos sobradas, pero las semifinales nos van a costar», advierte Mar Franci. En el enfrentamiento doméstico del pasado mes de enero, el Marineda goleó en su visita a Raspeig (0-12), pero la jugadora catalana advierte de que el contexto del próximo sábado es muy diferente. «Ese día nos entró todo, se nos dio de cara, pero ahora juegan en casa, en una eliminatoria a partido único y no tienen nada que perder en la Copa. Cada encuentro es un mundo y va a ser un cruce complicado», señala. La escuadra de Obelleiro, eso sí, aterriza en Alicante en un buen momento de sensaciones y forma. «Nos vino bien jugar en las últimas jornadas de liga contra los equipos de arriba, porque nos ha dado la confianza para saber que vamos trabajando por el camino que toca».

Por el otro lado del cuadro, se miden el Alcalá y el Mataró. «Son dos equipos muy buenos y muy fuertes, que el año pasado estaban en OK Liga y tienen plantillas con mucha calidad y muy experimentadas. No sabría decir cuál de los dos va a pasar, porque va a ser un partido bastante reñido», reflexiona la jugadora del conjunto coruñés.

El desplazamiento a Raspeig emociona a la plantilla, pero exige recursos a la directiva. Para aliviar un poco el coste extra que supone viajar a Alicante y pasar el fin de semana allí, el Marineda lanzó una campaña de mecenazgo junto a la Fundación Amare Terra. Las jugadoras son conscientes de que el torneo es un «sobreesfuerzo» para la entidad, pero desean que merezca la pena. «Los billetes ya están cogidos, así que esperemos jugar la final, como mínimo, para que nos compense el viaje», bromea Franci.

Temporada inmaculada

Aunque la Copa es una recompensa «ilusionante» al buen hacer del equipo, el Marineda Hockey no pierde el foco principal del curso, que está en el torneo regular: «El objetivo es ascender a la OK Liga». En ese sentido, las cosas le van mejor que bien. De las 15 jornadas que se han celebrado, la escuadra de Nelson Obelleiro suma 14 victorias y solo un empate, contra el Tres Cantos (2-2) en noviembre. «Sabíamos desde el principio que debíamos ser un equipo para estar arriba, pero creo que estamos haciendo mejor temporada de lo que nos esperábamos», expone Mar Franci.

La fórmula de su éxito es sencilla y no tiene secretos: «Somos un gran grupo humano, que mezcla experiencia y juventud, y a todas nos mueve la ilusión. Estamos muy motivadas con el proyecto, porque queremos demostrar que hay buen hockey en A Coruña». La Copa Princesa les brinda la primera oportunidad de demostrarlo en forma de gran título. Y van a por él. Sin prisa, pero sin pausa.