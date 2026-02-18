El Liceo acerca el hockey a los niños con el proyecto ‘De aquí coma ti’

El Liceo da un nuevo paso adelante en la promoción del hockey sobre patines en A Coruña. La entidad verdiblanca ha puesto en marcha el proyecto De aquí coma ti, una iniciativa que acercará a los miembros de la primera plantilla a los colegios de la ciudad. El primer paso lo darán este mismo jueves, 19 de febrero, en el CPR Plurilingüe Esclavas A Coruña, donde varios jugadores y representantes del equipo compartirán sus vivencias y sus experiencias como deportistas de máxima categoría con los más pequeños.

El objetivo es incentivar la práctica del deporte y acercar el club a la cantera, así como impulsar la asistencia de niños y niñas a sus encuentros en el Palacio de los Deportes de Riazor. «El Liceo es algo de todos los coruñeses y las coruñesas, sean de la edad que sean», reza el comunicado oficial del club que presenta la campaña. Las visitas tendrán lugar en la semana previa de los duelos que el conjunto verdiblanco dispute como local.

«Como coruñés, es un orgullo ver el Palacio así de lleno. Ganamos un partido tremendamente complicado gracias a la gente. Riazor es nuestra fuerza», señalaba Juan Copa tras vencer al Barcelona, feliz de la respuesta de la ciudad ante una de las grandes citas del curso. Ahora, la entidad pretende dar continuidad a la comunión entre la grada y la pista apostando por la juventud. El próximo encuentro es el sábado, a las 18.00 horas, ante el Sant Just.