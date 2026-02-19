Carles Marco: «Estudiantes es un histórico y nos motiva jugar contra ellos, es un partido muy chulo»

«Estudiantes es un rival histórico y nos motiva jugar contra ellos, pese a las bajas. Es un partido muy chulo». Así explicó Carles Marco las sensaciones del Leyma Básquet Coruña en la previa de la cita naranja frente al Estudiantes de este viernes en el Coliseum (20.45 horas, LaLiga+). El cuadro coruñés afronta el duelo tras una semana exigente en la que disputó tres partidos (Oviedo, Zamora y Palmer), pero cuenta con todas sus piezas disponibles para un duelo en el que no se fía de un rival que atraviesa una situación delicada debido a la acumulación de lesiones. «Nos gustaría que todos estuviesen sanos, pero, aun así, tienen un roster de grandes jugadores, muchos de ellos internacionales, y debemos estar concentrados y motivados para ganar», advirtió el técnico naranja.

Para vencer al combinado madrileño, el Leyma debe estar atento a varios puntos. Por un lado, será clave «asegurar el rebote defensivo» para que el equipo pueda «correr» después y generar ataques veloces. Y, por otro, tendrá que prestar atención a figuras como McGrew, Garino, Saulin o Silverio, que amenazarán el aro coruñés. «Es un equipo con muchas armas y una gran calidad individual. Tiene jugadores buenos en bloqueos directos e indirectos, tendremos que intentar frenar su eficiencia y bajar sus porcentajes», indicó el entrenador. El preparador catalán quiere un choque en el que sus pupilos dominen y marquen el ritmo, porque, de lo contrario, pasarán «dificultades». Con respecto a sus últimas actuaciones, Marco considera que el Leyma debe mejorar en cuanto a «las pérdidas» y debe «cuidar más el balón».

Carles Marco hizo un llamamiento a la Familia Naranja, a la que citó en las gradas del Coliseum para empujar al equipo hacia la victoria. «Cuantos más seguidores se apunten, mejor, porque es un plus para nosotros. Jugamos para la gente y esperemos que puedan ayudarnos en los malos momentos», consideró.

Última parada antes de la ventana FIBA

Después de la cita frente a la escuadra madrileña, la Primera FEB se detiene casi quince días por compromisos internacionales. «Espero que eso no nos influya y todos estemos centrados en Estudiantes, que el lo más próximo, lo más difícil y lo más importante», recalcó Marco. «Habrá una pequeña desbandada, pero queda un tercio de temporada, unos once partidos, y los que nos quedamos aquí seguiremos trabajando para estar lo mejor posible», agregó.