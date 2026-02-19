Cita nocturna para el Liceo en los cuartos de final de la Copa del Rey

Todo definido para que ruede la bola en la Copa del Rey del hockey sobre patines. Entre el 19 y el 22 de marzo, los mejores equipos de España se citan en el Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia para dirimir al campeón del torneo del KO. Entre ellos estará el Liceo, actual líder de la OK Liga, que aspira a levantar su primer título del curso en la localidad catalana. La Real Federación Española de Patinaje ha dado a conocer los horarios de los enfrentamientos este jueves, para que cada equipo dibuje su hoja de ruta con mayor precisión y empiece a soñar.

El cuadro de Juan Copa debutará en los cuartos de final el viernes 20 de marzo, contra el Alcoi, a las 21.30 horas. El cara a cara entre coruñeses y alicantinos será el último de la ronda inaugural, lo que implica que, la escuadra que se clasifique, tendrá menos descanso que sus oponentes en las siguientes eliminatorias. La Copa del Rey 2026 se estrenará el jueves, 19 de marzo, con el Calafell-Reus (18.15 horas) y el Barcelona-Noia (20.45). El segundo día de competición, antes del debut verdiblanco, tendrá lugar el Igualada-Voltregà (19.00).

Los cuartos de final serán el primer paso de un camino que, de extenderse, continuaría el sábado 21 con las semifinales y el domingo 22 con la gran final. El Liceo, si supera al Alcoi, se mediría al vencedor del compromiso entre el Igualada y el Voltregà y esquivaría a otros cocos, como Barça o Calafell, hasta un hipotético desenlace.