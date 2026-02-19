Leyma-Estudiantes: Velocidad, vértigo y ritmo frente a un coloso en llamas

No están ni Paul Newman, ni Steve McQueen, ni Faye Dunaway, pero el espectáculo invita a sentarse y sacar las palomitas igualmente. El Leyma-Estudiantes de este viernes (20.45 horas, Movistar Deportes 3) es uno de los blockbusters más prometedores de la Primera FEB, de esos que garantizan acción, efectos especiales y una buena dosis de drama para el equipo que termine besando la lona del Coliseum. El conjunto de Carles Marco busca redondear su casillero de victorias con la vigésima, mientras que el de Toni Ten, muy condicionado por la enfermería, quiere resurgir de sus propias cenizas después de tres derrotas consecutivas.

El encuentro está irremediablemente marcado por las bajas del cuadro de Magariños. Lotanna Nwogbo, Petit Niang, Hugo López, Jayson Granger y Juampi Vaulet no se vestirán de corto sobre el parqué coruñés y obligan al entrenador castellonense a reorganizar sus planes para poder competir con garantías ante el comandante de la liga. La ausencia de los tres primeros condiciona el juego interior de los madrileños, mientras que los dos últimos han sido las piezas mejor valoradas de la plantilla en lo que va de curso. Vacantes sensibles que ceden el testigo a otros nombres, como Sergi García, Omar Silverio, Pato Garino, Sasu Salin o Tanner McGraw, para tratar de asaltar el fortín del líder.

Jeyson Granger, en un calentamiento del Estudiantes este curso. / Movistar Estudiantes

Para intentar minimizar la situación, Estudiantes ha sumado para su causa este mismo jueves al alapívot letón Roberts Stumbris, libre después de desvincularse del Melilla a mediados de enero, con quien ya se enfrentó al Leyma esta campaña en A Coruña en el partido de la primera vuelta (8 puntos, 2 rebotes y 4 de valoración).

Deseos opuestos

El enfrentamiento será una auténtica contraposición de intereses. Al Leyma le conviene un ritmo alto, de vértigo, con mucha intensidad para poder correr y atacar el aro rival con el acelerador a fondo. Estudiantes, sin embargo, rehúye la electricidad. El conjunto de Toni Ten querrá optar por la pausa y la paciencia, un baloncesto más posicional y menos caótico en el que el talento individual supla las carencias colectivas derivadas de su precaria situación.

Otra de las batallas decisivas estará bajo las canastas y en la pugna por los rebotes. Los madrileños pisan el Coliseum con pocos argumentos en la pintura (pese a que el fichaje de Stumbris alivia un poco sus urgencias), mientras que a los coruñeses les interesa ganarlos para poder montar transiciones veloces y descolocar a su rival.

Cuentas pendientes

Estudiantes encara su visita al Coliseum como una oportunidad para renacer por partida doble. Por una parte, el equipo madrileño encadena tres partidos sin vencer (Obradoiro, Guipuzkoa y COB), pese a haber ganado la Copa España a finales de enero, y ahora mismo ocupa la séptima plaza de la tabla, con doce victorias.

Burjanadze celebra una canasta en el último Leyma-Estudiantes celebrado en A Coruña / Íñigo Rolán/Roller Agencia

Por otra parte, el equipo madrileño quiere romper su maleficio en A Coruña, puesto que no ha sido capaz de imponerse en los tres duelos que ha disputado en territorio naranja. El último fue especialmente doloroso, en la campaña 2023-24, cuando un Leyma propulsado hacia la ACB lo arrolló en Riazor (114-88).

El partido cobra mayor relevancia por ser la última estación de la liga antes de un nuevo parón por ventanas FIBA, que detendrá la competición durante casi dos semanas y en la que el Leyma perderá a Dino Radoncic (Montenegro), Caio Pacheco (Brasil) y Macachi Braz y el técnico Román Gómez (Angola). Ganar y afrontar la pausa sin inquietudes en lo más alto de la tabla es la gran meta de un equipo que tendrá que jugar con la cabeza fría para sobreponerse al orgullo herido de un gigante en apuros. Los focos iluminan, las cámaras ruedan y los actores han memorizado sus roles. Silencio, se juega.