Hockey sobre patines

Martín Rodríguez y Arnau Xaus inauguran la iniciativa ‘De aquí coma ti’

El portero coruñés y el delantero catalán del Liceo compartieron experiencias y anécdotas con el alumnado del CPR Plurilingüe Esclavas A Coruña

Martín y Xaus firman autógrafos durante el estreno de la iniciativa 'De aquí coma ti' del Liceo

Martín y Xaus firman autógrafos durante el estreno de la iniciativa 'De aquí coma ti' del Liceo / LOC

Sara Gallego

A Coruña

El proyecto De aquí coma ti ya es una realidad en el Liceo. La entidad verdiblanca ha estrenado una de sus propuestas más ambiciosas para reforzar su vínculo con A Coruña y darse a conocer entre los más jóvenes, en una gira de visitas de la primera plantilla a varios centros escolares de la ciudad. La primera parada ha sido en el CPR Plurilingüe Esclavas A Coruña, donde el guardameta Martín Rodríguez y el delantero Arnau Xaus explicaron las bases del hockey sobre patines a los alumnos del colegio.

Martín Rodríguez y Arnau Xaus, durante la charla con los escolares dle CPR Esclavas.

Martín Rodríguez y Arnau Xaus, durante la charla con los escolares dle CPR Esclavas. / LOC

Rodríguez y Xaus desvelaron las claves de su deporte, desgranaron su día a día como jugadores de élite y respondieron a las preguntas y las dudas de los más pequeños en la antesala del compromiso inmediato contra el Sant Just, este sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas, okliga.tv).

La idea del Liceo es que el resto de integrantes del vestuario recorra otras instituciones en la previa de los encuentros que dispute como local, para promover la asistencia al pabellón y reforzar el lazo de la entidad con su afición.

