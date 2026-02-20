105-82 | El Leyma se ensaña con un Estudiantes en la lona

A su máximo nivel, el Leyma Coruña es una apisonadora difícil de parar. Ni siquiera un Movistar Estudiantes mermado por las lesiones fue capaz de ofrecer una mínima resistencia ante la naranja mecánica. Los de Carles Marco deleitaron al Coliseum con una paliza (105-82) en una de las jornadas marcadas en rojo en el calendario. A triplazo limpio desde el primer cuarto, con Guillem Jou como máximo artillero, el conjunto coruñés percutió en la herida de los colegiales hasta rozar cifras históricas.

El Estudiantes no llegó al Coliseum en su máximo esplendor, pero pocos rivales son tan peligrosos como un gigante herido. No tuvo piedad el Leyma desde el salto inicial. Una entrada a canasta de Dino Radoncic en la primera posesión y un triple esquinado de Guillem Jou marcaron el camino. Todos los tiros desde el perímetro que no entraron ante Oviedo o Zamora aparecieron contra los madrileños. Los dobles dígitos llegaron en un apenas seis minutos (22-10) en un ejercicio de concentración y de poder en el rebote. Dídac Cuevas, con cinco asistencias y un triple desde su casa, y Joe Cremo, siempre certero, firmaron el más 20 (35-15), pero los colegiales maquillaron el tanteo al final del cuarto (35-19).

Seis aciertos de nueve en el perímetro fueron una losa en el marcador y en las mentes de los madrileños. Sin soluciones por fuera, tampoco logró sellar su defensa por dentro. Barro y Radoncic llevaron la voz cantante ante McGrew y Asier González. Thiam y Diop, que no dieron ningún balón por perdido, hicieron más de lo mismo, mientras Caio Pacheco, molesto con alguna que otra falta, se desenfadaba a triplazo limpio. Jorgensen, Jou y el infalible Jacobo Díaz continuaron con el castigo a un Estudiantes que, pese a revolverse por momentos, se sabía incapaz de aplacar la intensidad de un Leyma que apuntó a un tanteo histórico camino del descanso (59-33)

Solo valía sumar de tres en tres en un inicio perfecto de tercer cuarto. Guillem Jou rompió la barrera de los 30 puntos en un par de ataques. Barro rompió la política de tiro con un aro pasado, pero, de nuevo, Cremo y el alero catalán siguieron la fiesta (75-38). El Estudiantes pidió papas en tres minutos con un tiempo muerto, pero los naranjas no levantaron el pie del acelerador ni un milímetro.

Las sonrisas en el banquillo delataban el estado de gracia de un Leyma que disfruta jugando al cien por cien. Aunque por momentos flaqueó la defensa, los triples de Jou fueron un tormento incesante al que también puso su granito de arena Danilo Brnovic (86-53).

Pareció enterrar el hacha de guerra el Leyma en el inicio del último parcial, pero pronto regresó a la carga para no perder su esencia. Macachi Braz salió a la pista y besó el santo para redondear el pleno de anotadores (97-65) antes de romper la barrera de los cien puntos. Aunque el Estudiantes redujo las diferencias, la noche acabó con un resultado de ensueño (105-82) en el Coliseum porque, cuando el Leyma ofrece su mejor versión, la victoria es inevitable.