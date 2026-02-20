El Liceo prueba su determinación ante el Sant Just

El Liceo encara las ocho últimas jornadas de la OK Liga como líder destacado de la clasificación y con la satisfacción de haber doblegado, al menos una vez, a once de sus trece contrincantes esta temporada. La lista puede sumar a un equipo más este sábado (18.00 horas, OKliga.tv) en el Palacio de Riazor. Los colegiales reciben a un Sant Just en crisis. Es penúltimo, ocupa puestos de descenso y no gana desde inicios de diciembre. Sin embargo, ya rascó un empate (2-2) frente a los colegiales en la primera vuelta y llega a A Coruña con la imperiosa urgencia de sacar puntos de debajo de las piedras para salvarse.

Juan Copa tiene a disponibles a todos los pupilos que escalaron con buen ritmo y mejores sensaciones el Tourmalet de la primera mitad del mes de febrero. Empate en Champions ante el Benfica, triunfo heroico en el Clásico ante el Barça y asalto a la pista de un Calafell que vio truncada su racha a manos del conjunto coruñés. Confirmó, por el camino, que tiene un arsenal de lujo para pelear por todo. César Carballeira y Toni Pérez lideran la cuenta goleadora con once goles, pero Dava Torres, Arnau Xaus, Nil Cervera, Nuno Paiva y Bruno Saavedra les siguen a menos de cuatro dianas de diferencia.

El valle antes de la penúltima montaña

Ahora, afronta un pequeño valle antes del repecho final en el que asegurar la primera posición en la liga regular. Es el último escollo antes de un parón de quince días que dará paso a los duelos clave ante Igualada, Reus y Noia. Prohibido bajar la guardia, sobre todo, ante uno de los pocos conjuntos que logró frenar la dinámica casi inmaculada de esta temporada. Los cantos de sirena del mercado y de la plantilla del próximo curso no deben distraer a los colegiales en la pista, concentrados en remarcar su contundencia en área contraria ante uno de los conjuntos más débiles en tareas defensivas.

El Sant Just ya no es el equipo revelación que se mantuvo en la pelea por los puestos cabeceros hace dos temporadas, en su debut en la máxima categoría. Este curso, tras una renovación del proyecto, ha visto caer sus expectativas. A pesar de comenzar con buenas cifras, los últimos dos meses de competición han sido muy duros para la escuadra de La Bonaigua. Solo dos puntos les separan de salir del pozo y la semana pasada empataron con el Igualada, así que tratarán de repetir premio en A Coruña ante un Liceo que no debe bajar la guardia.