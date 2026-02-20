¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

Fin de semana importante para los clubes coruñeses. Además de continuar su pulso en las respectivas categorías, puede caer metal con la Copa Princesa, que disputa el Marineda Hockey en Sant Vicent del Raspeig. Jornada exigente para el OAR en Ibiza, Maristas juega el derbi con el Cortegada y el Compañía de María se traslada al Palacio de Riazor.

Balonmano

Salida complicada, pero con aires de revancha para el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Los de Nando González visitan este sábado (19.30 horas) al Eivissa, rival directo por la promoción de ascenso. Los baleares ganaron en el San Francisco Javier y endosaron a los oaristas su primera derrota en su regreso a la División de Honor Plata. Ahora, sin el lesionado Rubén Sánchez, buscan revancha.

Por su parte, el Balonmán Culleredo recibe este sábado (19.30 horas) al Teucro en Tarrío. Duelo exigente ante un histórico para los cullerdenses, que acumulan cuatro derrotas consecutivas en la Primera Estatal.

Hockey sobre patines

El Marineda busca el primer título de su historia: la Copa Princesa. El conjunto coruñés, fundado el pasado verano, se mide este sábado (20.00 horas) al anfitrión, el Raspeig, en semifinales. Si vence, disputará la final ante Mataró o Alcalá el domingo (12.30). La OK Plata masculina regresa con doble partido en casa. El Compañía de María recibe este sábado (12.30) al filial del Reus en el Palacio de los Deportes de Riazor y el Dominicos se mide al Alpicat en Monte Alto el domingo (20.15). Este sábado, en OK Bronce, el Liceo B visita al Urdaneta (18.00) y el CH Oleiros juega en casa ante el Patinalon (20.30). El Compañía B recibe al Santutxu el domingo (12.45).

Rugby

Jornada de máxima exigencia para el CRAT Rialta. Las de Arquitectura Técnica reciben el sábado (16.30 horas) en Elviña a El Salvador, líder destacado de la Liga Iberdrola con pleno de victorias. Las coruñesas se mantienen fuera de los puestos de descenso a tres partidos de terminar la competición.

Diogo Freitas, del OAR, lanza a portería en el último partido contra el Soria. / Casteleiro

Voleibol

El Zalaeta afronta este domingo (12.00 horas) su visita al Voley Playa Madrid en la Superliga 2 Femenina pendiente de la pugna por la quinta plaza de la tabla. En Primera División, doble salida este sábado del CV Oleiros. El equipo masculino (16.00) visita al Moreno Sáez Sporting de Soria y el femenino (16.15), al filial del Emevé lucense. El domingo (12.00) es el turno del Ciudad de A Coruña en casa contra el Getxo Etorki.

Baloncesto

Fin de semana especial para Maristas en la Liga Femenina 2. Afronta un derbi gallego en la pista del Mariscos Antón Cortegada este sábado (19.30 horas). Las de Fer Buendía se mantiene líderes destacadas del grupo y buscan en Vilagarcía su octava victoria consecutiva.

Fútbol sala

Visita clave la que afronta el 5 Coruña este sábado (19.30 horas) a la pista del Tierno Galván de Valladolid en Segunda RFEF. Los coruñeses necesitan vencer a domicilio a un rival directo al que tiene a solo tres puntos de distancia y acercarse, así, a su objetivo de salvar la categoría.

Noticias relacionadas

Patinaje artístico

En torno a 250 patinadores de catorce clubes de la provincia de A Coruña se citan este fin de semana en la primera fase de niveles de patinaje artístico Coruña Norte en el pabellón de Monte Alto.