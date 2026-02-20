Hípica
El Trofeo Casas Novas de jóvenes jinetes reúne a las perlas de la hípica gallega
Más de 150 participantes y 200 caballos se dan cita en el centro hípico arteixán este fin de semana
El mejor talento joven de la hípica gallega tiene este fin de semana una cita obligada en la vigesimosexta edición del Trofeo Casas Novas. El centro arteixán celebra este fin de semana una edición más de la competición que ensalza a los mejores jinetes y amazonas jóvenes de la comunidad en una competición que permite evaluar la progresión de la base de este deporte.
El trofeo se arrancará este sábado a las 9.00 horas y continuará a lo largo del domingo. Contará con tres competiciones oficiales para ponis y otras seis pruebas abiertas, con alturas en un rango entre 0,5 y 1,30 metros de altura. Por la arena de Casas Novas pasarán más de 200 caballos, ya inscritos, y 150 participantes, entre jinetes y amazonas, de toda Galicia.
Es una cita ineludible para que aficionados y profesionales del sector de la hípica puedan ver de primera mano los progresos de los futuros competidores a gran nivel autonómico, nacional e internacional. El Trofeo Casas Novas, ya consolidado en el calendario del deporte base, prevé una gran respuesta tanto en las gradas como en la calidad que ofrecerán los dúos en competición.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco