Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajan las exportaciones de las empresas coruñesasLa Xunta dice no a AltriDetenido por circular en sentido contrarioAtestado policial del atropello masivo de Juana de Vega
instagramlinkedin

Hípica

El Trofeo Casas Novas de jóvenes jinetes reúne a las perlas de la hípica gallega

Más de 150 participantes y 200 caballos se dan cita en el centro hípico arteixán este fin de semana

Cartel promocional XVI Trofeo Casas Novas de jóvenes jinetes.

Cartel promocional XVI Trofeo Casas Novas de jóvenes jinetes. / Oxer Sport

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El mejor talento joven de la hípica gallega tiene este fin de semana una cita obligada en la vigesimosexta edición del Trofeo Casas Novas. El centro arteixán celebra este fin de semana una edición más de la competición que ensalza a los mejores jinetes y amazonas jóvenes de la comunidad en una competición que permite evaluar la progresión de la base de este deporte.

El trofeo se arrancará este sábado a las 9.00 horas y continuará a lo largo del domingo. Contará con tres competiciones oficiales para ponis y otras seis pruebas abiertas, con alturas en un rango entre 0,5 y 1,30 metros de altura. Por la arena de Casas Novas pasarán más de 200 caballos, ya inscritos, y 150 participantes, entre jinetes y amazonas, de toda Galicia.

Noticias relacionadas

Es una cita ineludible para que aficionados y profesionales del sector de la hípica puedan ver de primera mano los progresos de los futuros competidores a gran nivel autonómico, nacional e internacional. El Trofeo Casas Novas, ya consolidado en el calendario del deporte base, prevé una gran respuesta tanto en las gradas como en la calidad que ofrecerán los dúos en competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents