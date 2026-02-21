1-6 | El 5 Coruña gana en un duelo directo y respira en la lucha por salvarse
El 5 Coruña tenía un duelo directo a domicilio ante el Tierno Galán y cumplió con creces y respira al vencer 1-6 a su rival con un doblete de Víctor, otros cuatro de Marco, Yerai, Jorge y Iago. Los dos primeros antes del descanso y el resto tras el intervalo. Pudo, además, dejar la portería a cero, signo de fortaleza. De entre los equipos de su liga, le ayudaron los traspiés de Coruxo (3-4) y Caja Rural Zamora (2-4). En cambio, jugó en su contra el triunfo del Deporcyl-Guardo (2-9). La próxima semana le tocará recibir al Coruxo.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco