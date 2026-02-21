1-6 | El 5 Coruña gana en un duelo directo y respira en la lucha por salvarse

El 5 Coruña tenía un duelo directo a domicilio ante el Tierno Galán y cumplió con creces y respira al vencer 1-6 a su rival con un doblete de Víctor, otros cuatro de Marco, Yerai, Jorge y Iago. Los dos primeros antes del descanso y el resto tras el intervalo. Pudo, además, dejar la portería a cero, signo de fortaleza. De entre los equipos de su liga, le ayudaron los traspiés de Coruxo (3-4) y Caja Rural Zamora (2-4). En cambio, jugó en su contra el triunfo del Deporcyl-Guardo (2-9). La próxima semana le tocará recibir al Coruxo.