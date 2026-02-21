Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Liga Iberdrola

14-46 | El CRAT cede ante la presión de El Salvador

Da la cara ante el líder de la Liga Iberdrola en la primera parte, pero no puede evitar la derrota abultada

Un partido del CRAT esta temporada en Elviña

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El CRAT Rialta ofreció toda su garra y esfuerzo en Elviña ante El Salvador, pero no fue capaz de evitar el triunfo abultado (14-46) de un equipo, el pucelano, que gobierna con mano de hierro la Liga Iberdrola. A pesar de que las vallisoletanas golpearon primero con un puntapié, las de Arquitectura Técnica aprovecharon un error defensivo para ponerse por delante con un ensayo de Mercedes y una conversión de Chía Alfaro (7-3).

La alegría duró apenas un par de segundos, pero, aunque El Salvador encadenó cuatro ensayos, las coruñesas sumaron otro ensayo de Maica Martí y otra conversión de Alfaro antes del descanso (14-27). La garra del CRAT fue insuficiente para quebrar al líder de la liga. Mantuvo su presión sobre la defensa cratarian con tres ensayos y dos conversiones hasta redondear el 14-46 definitivo.

