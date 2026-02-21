14-46 | El CRAT cede ante la presión de El Salvador

El CRAT Rialta ofreció toda su garra y esfuerzo en Elviña ante El Salvador, pero no fue capaz de evitar el triunfo abultado (14-46) de un equipo, el pucelano, que gobierna con mano de hierro la Liga Iberdrola. A pesar de que las vallisoletanas golpearon primero con un puntapié, las de Arquitectura Técnica aprovecharon un error defensivo para ponerse por delante con un ensayo de Mercedes y una conversión de Chía Alfaro (7-3).

La alegría duró apenas un par de segundos, pero, aunque El Salvador encadenó cuatro ensayos, las coruñesas sumaron otro ensayo de Maica Martí y otra conversión de Alfaro antes del descanso (14-27). La garra del CRAT fue insuficiente para quebrar al líder de la liga. Mantuvo su presión sobre la defensa cratarian con tres ensayos y dos conversiones hasta redondear el 14-46 definitivo.