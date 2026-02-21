25-27 | El Culleredo se queda con la miel en los labios ante el Teucro

El Balonmán Culleredo se quedó a dos goles de costarle un disgusto a un histórico como el Teucro en Tarrío (25-27). Los pupilos de Fernando Vázquez, a pesar sumar contra el equipo pontevedrés su quinta victoria derrota, mostraron una versión muy sólida y dominó el partido durante 55 minutos.

Llegó a mandar de seis goles en las primeras posesiones y llegó al descanso 13-11. Aupado por las dianas de Henrique Traba y Mario Crecente, soñó con el triunfo en el segundo acto, pero el Teucro despertó a tiempo. Empató a cuatro minutos de la conclusión y le dio la vuelta en sus últimos ataques. Los cullerdenses, sin fortuna, se quedaron con la miel en los labios.