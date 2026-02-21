Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Estatal

25-27 | El Culleredo se queda con la miel en los labios ante el Teucro

Los pontevedreses remontan en Tarrío tras casi una hora de dominio del conjunto de Fernando Vázquez

Un partido del Culleredo.

Un partido del Culleredo. / CBC

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Balonmán Culleredo se quedó a dos goles de costarle un disgusto a un histórico como el Teucro en Tarrío (25-27). Los pupilos de Fernando Vázquez, a pesar sumar contra el equipo pontevedrés su quinta victoria derrota, mostraron una versión muy sólida y dominó el partido durante 55 minutos.

Llegó a mandar de seis goles en las primeras posesiones y llegó al descanso 13-11. Aupado por las dianas de Henrique Traba y Mario Crecente, soñó con el triunfo en el segundo acto, pero el Teucro despertó a tiempo. Empató a cuatro minutos de la conclusión y le dio la vuelta en sus últimos ataques. Los cullerdenses, sin fortuna, se quedaron con la miel en los labios.

