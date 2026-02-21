Balonmano | Primera Estatal
25-27 | El Culleredo se queda con la miel en los labios ante el Teucro
Los pontevedreses remontan en Tarrío tras casi una hora de dominio del conjunto de Fernando Vázquez
El Balonmán Culleredo se quedó a dos goles de costarle un disgusto a un histórico como el Teucro en Tarrío (25-27). Los pupilos de Fernando Vázquez, a pesar sumar contra el equipo pontevedrés su quinta victoria derrota, mostraron una versión muy sólida y dominó el partido durante 55 minutos.
Llegó a mandar de seis goles en las primeras posesiones y llegó al descanso 13-11. Aupado por las dianas de Henrique Traba y Mario Crecente, soñó con el triunfo en el segundo acto, pero el Teucro despertó a tiempo. Empató a cuatro minutos de la conclusión y le dio la vuelta en sus últimos ataques. Los cullerdenses, sin fortuna, se quedaron con la miel en los labios.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco