36-24 | El Eivissa le encuentra las cosquillas al OAR

El Attica 21 Hotels OAR Coruña lo intentó todo en su visita a la pista del Eivissa, pero sumó su derrota más abultada de la temporada (36-24) en un día con menos lustre en defensa y en el que el ataque se vio ofuscado ante el repertorio de paradas del guardameta local. Derrota en un duelo directo por la fase de ascenso en el que los coruñeses nunca llegaron a sentirse cómodos ante un equipo, el balear, que logró encontrarle con facilidad las cosquillas.

El equipo de Nando González sabía que tenía enfrente a un rival correoso, que ya le había dado un disgusto en San Francisco Javier en la primera vuelta. El segundo duelo no fue diferente. Los insulares se hicieron fuertes en su pista y llevaron la voz cantante desde los primeros intercambios. El OAR no tuvo la misma solidez defensiva de sus mejores días y, en ataque, se mezclaron el hambre y las ganas de comer. Jorge Broto, el portero del Eivissa, se hizo gigante en cada lanzamiento peligroso de Gabi Navarro, Javi Rodríguez, Álex Chan o Luis Horcajada para llevar el duelo al descanso con un contundente 16-11.

Lo peleó

La escuadra coruñesa se aferró a Javi Rodríguez para rascar algún punto en Ibiza, pero volvió a encontrarse con Broto. Nando pidió un tiempo muerto al verse siete goles abajo (21-14). Con los robos de Álex Malid en defensa y el siete contra seis en ataque, logró reducir las diferencias a solo cuatro goles. El riesgo al desproteger la portería para soñar con la remontada fue un arma de doble filo. Los insulares sacaron petróleo de cada ataque fallido del OAR y encarrilaron con solvencia (36-24) un duelo en el que Nando González terminó expulsado.