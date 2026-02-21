4-1 | El Marineda se mete en la final de la Copa Princesa

El Marineda disputará este domingo a mediodía (12.30 horas) la final de la Copa Princesa contra el Alcalá después de superar, con remontada incluida, al anfitrión, el Raspeig, en la semifinal (4-1). El conjunto coruñés estuvo lejos de repetir la goleada 0-12 del encuentro de la primera vuelta de la liga ante el conjunto alicantino, pero hicieron los deberes para meterse en la lucha por el primer título de su corta historia.

La andadura del Marineda en la Copa Princesa arrancó el pie izquierdo. Marc Franci vio la tarjeta azul a los dos minutos de inicial el duelo Alba Garrote, la artillera por excelencia de la OK Plata Femenina, erró dos penas máximas en los primeros diez minutos que hubiesen encarrilado el encuentro para el conjunto coruñés. Por contra, Marta Milán sí aprovechó un penalti ante Mencía Mosquera para adelantar a las anfitrionas en el ecuador del primer tiempo.

Remontada

Las de Nelson Obelleiro reaccionaron de inmediato. Alba Garrote empató en un par de minutos tras una gran internada por el costado derecho (1-1) y Efe Muñoz consolidó la remontada poco antes del descanso al aprovechar un error de la guardameta rival al desproteger el poste derecho de su portería.

En el segundo acto, la eficacia permitió a las coruñesas solventar la semifinal sin sufrir en exceso. Ale Martín aprovechó una pérdida del Raspeig para iniciar una transición rápida con la que firmar el 3-1 a un cuarto de hora del final. Ya en los últimos instantes, Efe apareció de nuevo para redondear la goleada (4-1).

El Marineda pugnará por el título contra el Alcalá, que firmó una remontada agónica ante el Mataró en la otra semifinal (1-2). Las catalanas golpearon nada más iniciar el choque, pero las madrileñas, con dos tantos en los seis últimos minutos, le dieron la vuelta al marcador para medirse a la escuadra coruñesa en la final.