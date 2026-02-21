4-2 | El Liceo saca pecho y pegada ante el Sant Just

No existen los días libres en la filosofía de un Liceo que no baja la intensidad ante nadie, ni siquiera ante un equipo que llega en crisis al Palacio de Riazor. Superó (4-2) al Sant Just en un duelo en el que gozó de ocasiones de cara a portería a la carta y en el que la responsabilidad del gol se la repartieron Dava Torres, César Carballeira y Bruno Saavedra. Otro día en la oficina para los de Juan Copa, que ya cuentan 16 victorias esta temporada y mantienen su renta de seis puntos como líder de la OK Liga.

Los verdiblancos se afanaron en llevar el mando con posesiones elaboradas, largas y que, casi siempre, acarreaban trabajo para Gerard Camps. El meta del conjunto catalán fue el héroe en el primer cuarto de hora. Evitó por todos los medios que Dava Torres, César Carballeira o Toni Pérez rompiesen a las primeras de cambio el 0-0. Por contra, Tety Vives encontró el hierro de la meta de Blai Roca en uno de sus escasos ataques con peligro.

Ni siquiera la superioridad por una tarjeta azul a Vives permitió a Bruno Saavedra quebrar el empate inicial, pero era cuestión de tiempo que cayese el primer tanto. El premio llegó a diez minutos del descanso con un tiro muy escorado de Dava Torres que Camps no pudo atajar por alto (1-0). El Sant Just se estiró y pareció aceptar un intercambio de golpes en el que Saavedra, Nil Cervera y Arnau Xaus casi doblan la renta. Al final, esa responsabilidad fue para César Carballeira, que culminó un pick and roll a pase de Jacobo Copa para llegar al entretiempo con el 2-0 en el bolsillo.

Segunda parte

Quince segundos necesitó o neno do cole al regresar de los vestuarios para sacarse de la manga un cañonazo cruzado con el que establecer el 3-0. Nil Cervera rozó el 4-0 en un contragolpe que estrelló en el travesaño, mientras Bruno y Dava salían como hienas y Toni reclamaba un gol que los árbitros no validaron al considerar que Camps salvó la bola sobre la línea.

El Sant Just subió la intensidad en los últimos quince minutos. Pese a errar Cabezas una directa ante Blai Roca y enviar otro remate al palo, encontró el 3-1 en una jugada con fortuna. El meta liceísta rechazó un disparo de Miquel Solé, pero la bola cayó dentro de la portería. A pesar de que Toni Pérez perdonó la sentencia en una pena máxima, Bruno Saavedra hizo los deberes unos segundos después con una buena llegada desde atrás para establecer el 4-1. Los catalanes volvieron a maquillar el marcador con un tiro a la media vuelta de Xavi Burguillos, ya sin tiempo ni ocasiones para pensar en reducir más las diferencias.