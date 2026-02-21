5-3 | El Compañía golea y evita la reacción del Reus B

El Compañía de María regresó del parón con un triunfo sólido y de autoridad (5-3) contra el filial del Reus para escalar en la clasificación y poner tierra de por medio con la pelea por el descenso. El conjunto coruñés, que jugó de forma excepcional en el Palacio de los Deportes de Riazor, hizo un ejercicio de pegada y contundencia en ataque en el primer tiempo. Hugo Mareque abrió la lata en el minuto 10 y, poco después, Ignacio Buruaga dobló la renta. El propio Mareque cerró el 3-0 camino del descanso con una falta directa.

Ni siquiera la reacción de los rojinegros en el inicio del segundo acto descolocó a los pupilos de Álex Canosa. Vicente Soto respondió de inmediato al tanto de Dídac Vallé y Pablo Cancela, habituado al escenario, le siguió un minuto después para establecer el 5-1 con 18 minutos por delante. El triunfo parecía en la mano, pero los catalanes amenazaron con obrar la machada al ver al CDM perdonar varias bolas paradas.

Roger Fargas y Pol Mulet firmaron el 5-3 y metieron presión en los últimos minutos. Cancela erró dos directas, pero el filial del Reus ya no fue capaz de continuar con su remontada y los tres puntos se quedaron en A Coruña.