Baloncesto | Liga Femenina 2

74-69 | Frenazo en seco de Maristas en el derbi ante el Cortegada

Corta su racha de siete victorias consecutivas en un duelo gris en Vilagarcía | Se mantiene líder en solitario de su grupo

Dimitrijevic dirige un ataque de Maristas esta temporada. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Maristas no pudo festejar en Vilagarcía de Arousa su octava victoria consecutiva en la Liga Femenina 2. El conjunto que dirige Fer Buendía perdió el derbi gallego contra el Mariscos Antón Cortegada (74-69) en una tarde en la que volvió a notar la ausencia de Brenda Fontana y el cero de siete de Josefina Zeballos en el triple.

Sin acierto desde el perímetro, las coruñesas apelaron a Nuria Ríos, Ana Jiménez, Eugenia Filgueira y Sofía Arcos para mantenerse a flote, pero fue insuficiente para contener a las arousanas. Vencía 32-33 al descanso, pero cedió terreno en una segunda parte irregular en ataque y en defensa. Pese a la derrota, se mantiene líder destacado de su grupo.

