Hockey sobre patines | OK Bronce
El CH Oleiros remonta y el Liceo B cae a domicilio
Roi Saavedra firma un póker con el filial verdiblanco
El CH Oleiros remontó (4-2) ante el Patinalón en A Rabadeira para afianzarse en la zona media de la tabla de OK Bronce. Martín Payero, Ignacio Fernández y Tomás Mereles firmaron los tantos del conjunto oleirense.
Por su parte, el Liceo B se llevó un trago amargo al caer (7-6) en un duelo de infarto en la pista del Urdaneta. Roi Saavedra, con un póker, y Jaime Méndez, con un doblete, comandaron al filial verdiblanco.
