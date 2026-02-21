El CH Oleiros remonta y el Liceo B cae a domicilio

El CH Oleiros remontó (4-2) ante el Patinalón en A Rabadeira para afianzarse en la zona media de la tabla de OK Bronce. Martín Payero, Ignacio Fernández y Tomás Mereles firmaron los tantos del conjunto oleirense.

Por su parte, el Liceo B se llevó un trago amargo al caer (7-6) en un duelo de infarto en la pista del Urdaneta. Roi Saavedra, con un póker, y Jaime Méndez, con un doblete, comandaron al filial verdiblanco.