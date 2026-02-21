Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Punto y seguido para el Coruña Corre con premios y fecha de inicio de 2026

Tras un 2025 con casi 20.000 inscritos, prepara siete carreras entre marzo y noviembre que comenzarán con la prueba de la Torre de Hércules

La alcaldesa Inés Rey con los premiados / CONCELLO

RAC

El Coruña Corre, en una gala presidida por la alcaldesa Inés Rey, repartió premios este pasado viernes a los ganadores de 2025 y anunció las carreras de 2026, que empezarán el 14 de marzo con la prueba de la Torre de Hércules. Tras un año de récord con casi 20.00 inscritos y el evento de la Torre, llegarán las pruebas de Matogrande-Xuxán (12/4), San Pedro de Visma (10/5), Os Rosales (31/5), Volta a Oza (13/9), O Ventorrillo (25/10) y Novo Mesoiro (22/11).

