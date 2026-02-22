Voleibol | Primera División
3-0 | El Ciudad de A Coruña continúa imparable
Doble derrota para los equipos del CV Oleiros
El Ciudad de A Coruña no baja ni una marcha y se mantiene en la pugna por el liderato de la Primera División Femenina. Sigue colíder del grupo, empatado a puntos con el Sestao, tras derrotar con solvencia (3-0) al Getxo Etorki (25-18, 25-19 y 25-14). No le dieron ninguna opción a los visitantes.
Menos acierto mostró el CV Oleiros este fin de semana. El conjunto femenino se llevó una derrota dura (3-0) en su visita al filial de Emevé de Lugo y continúa en la penúltima posición de la tabla clasificatoria. En la Primera División masculina, sus compañeros del equipo masculino no pudieron salvar los muebles. Cayeron (1-3) en la pista del líder, el Moreno Sáez Sporting de Soria, en un duelo de la zona noble.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco