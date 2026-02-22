3-0 | El Ciudad de A Coruña continúa imparable

El Ciudad de A Coruña no baja ni una marcha y se mantiene en la pugna por el liderato de la Primera División Femenina. Sigue colíder del grupo, empatado a puntos con el Sestao, tras derrotar con solvencia (3-0) al Getxo Etorki (25-18, 25-19 y 25-14). No le dieron ninguna opción a los visitantes.

Menos acierto mostró el CV Oleiros este fin de semana. El conjunto femenino se llevó una derrota dura (3-0) en su visita al filial de Emevé de Lugo y continúa en la penúltima posición de la tabla clasificatoria. En la Primera División masculina, sus compañeros del equipo masculino no pudieron salvar los muebles. Cayeron (1-3) en la pista del líder, el Moreno Sáez Sporting de Soria, en un duelo de la zona noble.