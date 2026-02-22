Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

3-0 | El Compañía B se quita un peso de encima

Golea al Santutxu en el Palacio de Riazor y suma su primera victoria desde octubre

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Triunfo balsámico (3-0) el que consiguió el Compañía de María B este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Santutxu. El conjunto coruñés hizo los deberes en un duelo directo de la zona baja de la clasificación de OK Bronce para sumar su primera victoria desde el 12 de octubre.

Aron Torrado abrió la lata y Kiko García aseguró la ventaja antes del descanso (2-0). Samu Pose, ya en el ecuador del segundo tiempo, firmó el 3-0 decisivo para asegurar la victoria ante el conjunto bilbaíno.

