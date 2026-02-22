Voleibol | Superliga Femenina 2
3-0 | El Zalaeta no levanta cabeza en Madrid
El conjunto coruñés encadena cuatro derrotas consecutivas tras un mal partido en la capital
El Zalaeta no encuentra la forma de salir de la crisis en la que se ha metido en el último mes de competición en la Superliga Femenina 2. El conjunto coruñés volvió a perder y lo hizo por la vía rápida, en tres sets, en su visita a la pista del Voley Playa Madrid (25-17,25-17 y 25-17).
Las de Jorge Barrero buscaban una reacción en la capital ante un equipo, el madrileño, que marcha antepenúltimo de la liga. El VP Madrid tomó el mando y no permitió a las coruñesas pensar en llevarse ningún set a pesar de la aportación ofensiva de Alba Quirós e Inés Rivas.
