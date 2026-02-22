3-2 | El Marineda Hockey inaugura sus vitrinas con la Copa Princesa

El Marineda Hockey es el campeón de la Copa Princesa. El conjunto coruñés se impuso al Alcalá (3-2) y levantó el primer título de su historia en la localidad alicantina de Raspeig menos de un año después de su fundación y apenas cinco meses después de la disputa de su primer partido oficial. Ale Martín, Efe Muñoz y Celia Pinacho acertaron de cara a puerta en una final ajustada y equilibrada, en la que el equipo madrileño se resistió a poner las cosas fáciles al de Nelson Obelleiro, que tuvo que hacer gala de sus mejores recursos para llegar a lo más alto.

El choque comenzó con mucha intensidad. Era una final y ambos equipos lo sabían. En los primeros diez minutos, se sucedieron las llegadas a las dos porterías y, pese a que el Marineda generó más peligro que el cuadro madrileño, ninguno de los dos terminaba de encontrar la red rival. Después de las primeras pausas por tiempo muerto, las pupilas de Obelleiro dieron un paso adelante. Optaron por dominar el partido con posesiones más largas y cambiaron el vértigo de los compases iniciales por el control, para intentar llevarse el choque a su terreno. Efe Muñoz falló un mano a mano, Alba Garrote lo intentó con un disparo lejano y la portera sacó con el stick un acercamiento de Mar Franci.

El Alcalá no se quedó de brazos cruzados. Trató de sorprender a la contra y estuvo a punto de hacerlo cuando Marina Monge interceptó un pase horizontal de Franci en defensa que la dejaba sola ante Mencía. La portera del Marineda adivinó sus intenciones, pero la acción fue el detonador que necesitaba el conjunto coruñés. En la jugada inmediatamente posterior, Ale Martín finalizó en el segundo palo una gran combinación entre Cony Urbina y Garrote para abrir la lata (1-0).

Con el luminoso inaugurado, la final recuperó la tónica de los primeros minutos, con alternativas continuas en ambos extremos de la pista. El Alcalá buscó la reacción y el Marineda la sentencia. La tuvo Garrote, en un penalti que le detuvo Anna Sánchez, y Mencía echó el cerrojo con dos intervenciones de mérito para evitar el empate. Descanso con 1-0 y el guion definitivo todavía pendiente de escribir.

Las jugadoras del MArineda celebran un gol en un partido de este curso. / CASTELEIRO / LCO

Idas, venidas y resistencia final

La segunda mitad fue una lucha de poderes. De tú a tú y sin nada que perder, los dos equipos se lanzaron a por la Copa. El Marineda pasó más apuros en defensa ante las acometidas de un Alcalá valiente que encontró el empate en un lanzamiento lejano de María Castelo, imposible para Mencía. El cuadro de Nelson Obelleiro se levantó de la lona y no acusó el golpe, porque replicó de inmediato a través de una Efe Muñoz que limpió las telarañas de la escuadra del arco madrileño con un potente disparo escorado (2-1). La jugadora chilena sufrió, acto seguido, una dura entrada que la mandó contra la valla y le costó la tarjeta azul a Elaia Haro. El power play fue un monólogo coruñés, pero no se transformó en goles.

Tocaba aguantar y sufrir en la recta final. Para intentar minimizar riesgos, las coruñesas optaron de nuevo por conservar la bola y atacar lento, a la espera de que el tiempo corriese lo más rápido posible. Celia Pinacho cazó un rechace tras una eterna combinación que colocó el 3-1 en el marcador a falta de dos minutos, pero el Alcalá, con más vidas que un gato, aprovechó un despiste defensivo para meterse de nuevo en la final (3-2). El cuadro madrileño sacó a la portera de la pista y se volcó en ataque en el cinco para cuatro, pero el Marineda, resiliente, se aferró al título y no desperdició su ventaja. Raspeig conquistado y la Copa Princesa en la mochila de un equipo que empieza a escribir su propia historia con letras de oro. De momento, el primer título ya luce en sus vitrinas. Siguiente objetivo: el ascenso a la OK Liga.